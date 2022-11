Bullrich reavivó la interna en JXC: "Si enfrente tenés un guanaco que te escupe, no hay dialogo posible"

En medio de la tregua acordada entre los referentes del PRO, Patricia Bullrich adelantó que sostendrá las "diferencias de criterios" y remarcó que "si enfrente tenés un guanaco que te escupe, no hay dialogo posible", en un claro mensaje hacia Horacio Rodríguez Larreta."Tenemos que lograr un diálogo con el mayor cambio posible. Si no, el intento de diálogo va a ser un freno al cambio que queremos hacer en la Argentina", planteó la presidenta del PRO en diálogo con la periodista española Pilar Rahola.En ese sentido, insistió en que "se exageró mucho" con la interna en JXC. "Las discusiones políticas son eso, discusiones políticas. Está todo bien, esoy las voy a seguir sosteniendo", remarcó.Sin embargo, mandó un mensaje contundente hacia Larreta:. Cabe recordar, que hace pocos días hubo un desayuno entre los principales referentes de la coalición opositora, donde se estableció mecanismos para bajar el tono a la interna.Bullrich hace pocas semanas tuvo un enfrentamiento con Felipe Miguel, jefe de Gabinete de Larreta, a quien lo amenazó con "romperle la cara". "Conmigo no se jode, te lo aviso", sentenció.