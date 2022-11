Paritaria de residentes y concurrentes porteños: llegaron a un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad

Los médicos residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires llegaron a un acuerdo paritario con el Gobierno porteño.

Después de 9 semanas de lucha

21 días de paro sin guardias

Una movilización hermosa junto a todas las familias



HOY SE FESTEJA EL TRIUNFO 🔥



El puntapié a continuar mejorando nuestras condiciones laborales



SEGUIMOS EN LA LUCHA🔥



— @asamblea_caba (@asambleacaba_) November 15, 2022

Tras una nueva movilización a la sede del ministerio de Salud, la Asamblea de Residentes y Concurrentes (ARyC) autoconvocada en Bolívar 1 decidió aceptar la última propuesta y cerraron la paritaria con un mínimo de 200 mil pesos a partir de noviembre.”, detalló el Gobierno de la Ciudad a través de un comunicado oficial y explicó: “Al 15% ya acordado para el mes de noviembre, se suma ahora un 5% más, totalizando un 20% para dicho mes. De igual manera, para el mes de diciembre, al 5% ya acordado con anterioridad, se agrega ahora un 7%, lo que representa un total de 12% de incremento para ese mes.Al respecto señalaron que “esta mejora representa, además, un incremento para toda la escala salarial del sistema de residencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo a las suplencias de guardia, como a los suplementos: los plus de guardia, conducción, extensión horaria, recertificación de especialidad, plan Pediatría en Casa, gastos de consultorio y plus de guardia SADOFE”.Por su parte, la ARyC sostuvo a través de su cuenta de Twitter: “Después de 9 semanas de lucha, 21 días de paro sin guardias y una movilización hermosa junta todas las familias, hoy se festeja el triunfo. El puntapié para continuar mejorando nuestras condiciones laborales. Seguimos en la lucha. Gracias a todos los que formaron parte”.Hace días el Gobierno a cargo de Horacio Rodríguez Larreta había anunciado una suba salarial de 20 mil pesos para los residentes, con la que la cartera que liderapidió un cese de la medida de fuerza. De esta manera, el salario bruto mínimo de octubre sería de 197.281 pesos. Sin embargo, el incremento se negoció con la Asociación de Médicos Municipales (AMM) y no contó con el acuerdo de la ARyC, por lo que el conflicto continuó. “La oferta que recibimos es de 197 mil pesos en bruto, lo que significan 160 mil en mano para un residente de primer año”, habían señalado.Este martes por la mañana el jefe de Gobierno porteño había señalado "se resuelve hoy o mañana" sobre el conflicto con los trabajadores de salud . Finalmente llegaron a un nuevo acuerdo que establece un mínimo de 200 mil, e