Cristina Kirchner habló sobre una posible candidatura: "Todo en su medida y armoniosamente"

#LaFuerzaDeLaEsperanza | "Como decía el General Perón, todo en su medida y armoniosamente": la respuesta de CFK cuando el público cantó "Cristina Presidenta". pic.twitter.com/jeCJ2B6EDd — Política Argentina (@Pol_Arg) November 17, 2022

#HablaCristina #LaFuerzaDeLaEsperanza | "Hay que volver a construir el acuerdo democrático separando a los violentos. Ningún partido político puede volver a aceptar eso".



Cristina Kirchner recordó una frase del Juicio a las Juntas y analizó el atentado del que fue víctima. pic.twitter.com/8bRsS7KB1Y — Política Argentina (@Pol_Arg) November 17, 2022

La vicepresidenta Cristina Kirchner habló este jueves sobre una posible candidatura en 2023 y convocó a la oposición a sentarse con el peronismo para dialogar sobre un "modelo de país", en el marco de un acto por el Día de la Militancia., respondió la ex presidenta ante los cantos de la multitud en el Estadio Diego Armando Maradona, que la pedían como presidenta para 2023.Cristina Kirchner aseguró que "las elecciones se pueden ganar" pero será necesario que "los argentinos tiremos para el mismo lado" ante la gravedad de los "condicionamientos".En ese sentido, reflexionó sobre la historia del peronismo y remarcó: "Una sociedad que no sabe lo que pasó difícilmente pueda entender lo que pasa"."No vengo con reproches para nadie, simplemente a entender qué nos pasó, expresó Cristina Kirchner, quien pidió por la reconstrucción de un "pacto democrático" tras el intento de magnicidio hacia su persona el pasado 1 de septiembre.La Vicepresidenta citó una frase del fiscal Julio César Strassera en el juicio a las Juntas, en el que pidió por "el fin de la muerte como instrumento político". "Esa fue la mejor construcción democrática.".Al respecto, convocó a la oposición a sentarse con el peronismo: "¿Por qué no prueban sentarse a conversar con el peronismo para ver qué modelo de país quieren?., enfatizó la titular del Senado hacia el final de su discurso.Para cerrar el acto, expresó que "no va a haber mejor homenaje a la memoria de Perón y de tantos otros, que aún con sus errores dieron la vida por la Argentina" y subrayó:"En homenaje a todos los desencuentros que hemos tenido los argentinos, por favor convirtamos el 17 de noviembre en el día del militante por la Argentina. El país necesita militantes, no de ningun partido político", concluyó.