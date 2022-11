Mundial Qatar 2022: Macri estuvo en el debut de la Selección Argentina y las redes lo tildaron de mufa tras la derrota

Esperabamos una goleada de al menos 5 goles.

Pero pasaron cosas.

Apareció macri en la cancha con todo su talento.#MacriMUFA #MacriPiedra #MacriYeta #Mafusa — Vengador Recargado (@El_vengaK) November 22, 2022

Está mufa no falla

Que ni se acerque al estadio contra México.



Macri Mufa pic.twitter.com/3Ocn0q6S26 — julian aguilera (@AguileraJulian6) November 22, 2022

Sin dudas donde va, es yeta. Por favor saquenlo ya de Qatar #MacriMufa pic.twitter.com/pC57VdQgmU — Ele SPN☀️ (@EleSpn2) November 22, 2022

Del creador de "voy a eliminar la inflación" y " voy a traer lluvia de inversiones"; llega...

"Argentina va a ganar el mundial"#MacriMufa pic.twitter.com/mzVLDmLllc — @caidodelcatre (@caidodelcatre2) November 22, 2022

El ex presidente Mauricio Macri asistió este martes al estadio de Doha donde la Argentina y Arabia Saudita disputaron el primer partido del grupo C por el Mundial Qatar 2022, que terminó con una derrota para el conjunto que dirige Lionel Scaloni.Ante el resultado adverso, las redes no perdonaron y tildaron de mufa al dirigente de Juntos por el Cambio(JxC). Macri que tiene un cargo en la FIFA estuvo cerca de un comitiva de árabes durante todo el partido.También se viralizó una petición de firmas mediante change.org para que "Macri no vaya a ver más a la Selección Argentina en Qatar" por traerle mala suerte al equipo albiceleste.El próximo partido de la Argentina será este sábado a las 16 horas frente a México, con el desafío de ganar los partidos restantes dentro del grupo C.