Consejo: la Corte le tomará juramento a diputados, pero postergó la decisión por los senadores

En medio del conflicto por los representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia dispuso este jueves por la tarde tomarle juramento a los que ocuparán ese lugar por la Cámara de Diputados.Así lo decidió el máximo tribunal apenas unos días después de haber formalizado en el cargo a los enviados de los otros estamentos, los abogados, los jueces, los académicos y el del Poder Ejecutivo, que cumplirán funciones hasta el 2026.A través de un acuerdo al que llegaron en las últimas horas, los integrantes de la Corte decidieron ahora avanzar con la designación de los diputados Vanesa Raquel Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Roxana Nahir Reyes, en el organismo encargado, entre otras cosas, de designar y destituir jueces.Por otra parte, aclararon que el conflicto por los representantes que ocuparán también un puesto en el Consejo por el Senado de la Nación,En este estamento, surgió una polémica entre el oficialismo y la oposición, luego de que el interbloque del Frente de Todos se dividiera en el recinto para quedarse con un lugar en el organismo. Al separarse en dos espacios, el oficialismo reclamó un asiento para Martín Recalde por el denominado “Frente Nacional y Popular” y otro para Claudio Martín Doñate por “Unidad Ciudadana”, dejando a Luis Juez (PRO) sin posibilidad de ingresar al Consejo.Sin embargo, la Corte ordenó que el Senado vuelva a tener su composición anterior y que se elijan a los representantes con esa vieja composición.Desde el Frente de Todos argumentan que "conforme al artículo 66 de la Constitución Nacional, es potestad de cada Cámara darse su propio Reglamento e interpretarlo en cuanto a su observancia y aplicación”.En esta línea, la titular provisional del Senado recordó que la propia Corte reconoció “la autonomía” del Congreso “para regular su propio funcionamiento y, por ende, los mecanismos para facilitar la realización de función legislativa” cuando resolvió la “Acción Declarativa de Certeza” que había presentado Cristina Kirchner a principios de la pandemia del coronavirus.Basándose en esto, Ledesma Abdala señaló en el texto que ahora le “corresponde la designación por parte de este H. Senado” de los representantes ante el Consejo de la Magistratura, dos por el bloque mayoritario, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría.La oposición judicializó esta decisión y ahora la expectativa está en que la Corte tome una decisión. Las posibilidades son varias. Por un lado, puede aceptar tomarle juramento a Doñate con la aclaración de que lo hace sabiendo que hay una causa judicial que inició Juez y sin perjuicio de lo que pueda ocurrir en ese expediente.Otra posibilidad es que el tribunal, sin esperar a cómo avance la causa judicial que inició Juez, resuelva si Doñate puede asumir o no basándonos en su propio fallo del 8 de noviembre.Si el Consejo no está integrado, no puede comenzar a funcionar. Por eso es clave la asunción de los representantes del Congreso. Cuando eso ocurra, el primer paso será integrar cada una de las cinco comisiones. Y luego elegir a las autoridades de cada una de ellas y al vicepresidente del organismo que acompañará a Horacio Rosatti, titular del organismo judicial y también de la Corte.