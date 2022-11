Alberto Fernández recordó a Maradona: "Los pueblos fueron tuyos y te hiciste del pueblo"

No sabemos desde qué planeta, pero un día llegaste a este y te lo ganaste: los pueblos fueron tuyos y te hiciste del pueblo.



Tenemos una certeza, querido Diego: que siempre nos vas a acompañar. Ahora, más que nunca ⚽️🇦🇷 #DiegoEterno pic.twitter.com/b3w0oLDutO — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2022

El presidente Alberto Fernández recordó con un emotivo posteo en sus redes sociales a Diego Armando Marando, en el marco de un nuevo aniversario de su muerte., escribió el mandatario en sus redes.El mensaje está acompañado por un video en el que se ven imágenes del futbolista nacido en Fiorito con otras de la Selección que comanda Lionel Messi."Yo no puedo salir a la cancha, voy a estar arriba, pero mi corazón está con ustedes, muchachos. Se los juro por mi madre", se escucha la voz de Maradona al comienzo de la secuencia de imágenes.Después del gol a los ingleses y el relato de Víctor Hugo Morales, vuelve a aparecer la voz del "10" en su costado más popular: "Yo no me olvido del gaucho, no me olvido del carro, no me olvido del barro. Eso sería olvidarme de mi país y eso no lo haría jamás".Luego aparecen fotos del velatorio del astro, realizado en Casa Rosada hace dos años, y las enormes muestras de gratitud que se vivieron en aquellos días., finalizó su posteo Alberto Fernández.Las palabras del Presidente también son un guiño para la Selección Argentina, que mañana disputará un partido clave contra México por el Mundial Qatar 2022.