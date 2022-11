Deuda FMI: el equipo de Massa viaja para aprobar números y garantizar USD 5.900 millones

Una misión técnica delpartirá este lunes a Washington para cerrar la tercera revisión del acuerdo con el FMI, de la que depende un desembolso de US$ 5.900 millones.Continúan las gestiones políticas para conseguir que el organismo contemple los “costos de la guerra” y que además revise su política de sobrecargos.Fuentes del Palacio de Hacienda detallaron que, en principio, la misión tendrá al frente al viceministro de la cartera,; junto al jefe de Asesores,el secretario de Finanzas,, y el encargado en las relaciones con los organismos internacionales,, quien también es titular del Indec. La revisión con los técnicos del Fondo se centrará sobre los criterios de desempeño de acumulación de reservas, emisión monetaria y déficit fiscal del tercer trimestre, que fuentes oficiales aclararon “están aprobados”.Lo más espinoso seráLa misión del FMI que estuvo hace dos semanas en el país estuvo recopilando los datos que brindó el equipo económico al respecto.El ministro de Economía, Sergio Massa, resaltó el viernes, durante el anuncio de reapertura del “dólar soja”, que el “objetivo central” de la medida es consolidar la situación fiscal del país, a partir de la recaudación que se generará por la liquidación pactada con las cerealeras de al menos US$ 3.000 millones.que en base a cálculos del Palacio de Hacienda fue de US$ 5.000 millones en la balanza comercial y de $590.000 millones en subsidios que debió pagar la Administración Pública.En paralelo,. El pedido de revisión fue realizado el año pasado durante la Cumbre del G20 en Roma y reiterado en la última que tuvo lugar en Bali, Indonesia.