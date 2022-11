Qué municipios bonaerenses anunciaron el pago de un bono de fin de año

el pago del bono "se realizará en 3 cuotas: $40.000 en diciembre, $30.000 en enero y $30.000 en febrero". El pago del plus se suma al 85% anual de aumento de paritaria otorgado a los trabajadores municipales durante el corriente.

la posibilidad de repetir la iniciativa "va a depender de la recaudación" y de "cómo avance la inflación".

De cara al último mes del año, distintos intendentes anunciaron el pago de un bono de fin de año para los y las trabajadoras. En las últimas horas se conoció que el Jefe Comunal de Ensenada, Mario Secco, pagará un Bono extraordinario de $100.000."Con mucha alegría y junto a los compañeros del Sindicato Municipal anunciamos un bono de $100.000 para los trabajadores del Municipio", anunció el intendente en sus redes sociales y agregó: "Desde el primer día de nuestra gestión nos comprometimos a cuidar el bolsillo de nuestros compañeros y compañeras. Con este bono, reconocemos su trabajo y otorgamos un refuerzo a su ingreso".Por su parte, el sindicato de los municipales explicó queCabe recordar queen Casa Rosada. El encuentro se llevó adelante en el Salón Eva Perón pasadas las 18horas. Estuvieron el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y los Jefes comunales Alberto Descalzo (Ituzaingó), Fernando Espinoza (La Matanza), Andrés Watson (Florencio Varela), Federico Achaval (Pilar), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Juan Andreotti (San Fernando).Otros participantes que se sumaron fueron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el vicejefe, Juan Manuel Olmos; el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello. También fueron el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk; el titular del Grupo Provincia, Gustavo Menéndez y legislador bonaerense, Mariano Cascallares.Allí los dirigentes le solicitaron al Presidente que haya un bono de fin de año, siguiendo el reclamo que había realizado Cristina Kirchner en el acto que hizo en Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Pilar, el pasado 2 de noviembre.Si bien varios intendentes ya confirmaron el bono, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tiene en sus manos la posibilidad de cerrar un 2022 con salarios que le ganen a la inflación y hasta podría repetir lo que hizo el año pasado: otorgar un bono extraordinario y por única vez a más de 600 mil trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires.Según pudo averiguar El Destape, desde el entorno del mandatario indicaron queEl 23 de diciembre de 2021, el mandatario provincial se reunió con los secretarios gremiales y anunció el cobro de un bono de $20 mil para los y las empleadas estatales, docentes, judiciales, y trabajadores y trabajadoras de la salud. La medida llegó a más de 600 mil bonaerenses y fue por única vez.-En, el intendente Fabián Cagliardi anunció un bono de $50.000. Se pagará en tres tramos que serán $15 mil en noviembre, $17.500 en diciembre y $17.500 en enero de 2023.-En, la intendenta Mayra Mendoza anunció durante el festejo por el Día del Empleado Municipal un bono de fin de año de $50.000. Además otorgó un aumento salarial del 5% previsto para diciembre que, según informó Télam, la actualización de los sueldos llegará al 94,5%. La jefa comunal también otorgará cajas navideñas.-En, el intendente macrista denunciado por en la causa de la Gestapo Antisindical, Julio Garro, también anunció el pago de un plus salarial de $40.000. El bono extraordinario se abonará en tres cuotas y será por única vez. La primera cuota se abonará en diciembre por $15.000, otros $15.000 en enero, y una tercera cuota de $10.000 febrero de 2023.-Entambién habrá un plus pero será sectorizado. Solo las y los trabajadores de hotelería y gastronomía cobrarán un bono de $120.000, y será en carácter de "plus de temporada". El próximo 15 de diciembre recibirán la primera cuota por un total de $20.000; el segundo pago será de $35.000 el 15 de enero; el 15 febrero se avanzará con el tercer tramo del plus por $35.000; y el 15 de marzo cobrarán los últimos $30.000. El pago fue confirmado por el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) local, Pablo Santín.