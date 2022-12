Chats del escándalo: scrum de los funcionarios de Larreta para defender a D´Alessandro

ahora el larretismo salió en scrum a defender al funcionario porteño con argumentos al menos llamativos

Luego de que se conociera que el ministro de Justicia y Seguridad de CABA,, no sólo compartió un polémico viaje a Bariloche con jueces de Comodoro Py, fiscales, máximos directivos de Clarín, ex espías y publicistas por el que fueron denunciados sino que además se filtraron chats en los cuales los involucrados organizan maniobras económicas, judiciales y mediáticas para esconder el tema,Entre los primeros que salieron a expresarse aparece la ministra de Educación y precandidata a suceder aen la Jefatura de Gobierno porteño,. "Otro apriete mafioso del kirchnerismo. Otra cortina de humo para cuidar sus privilegios. Son de manual. Conozco a Marcelo hace años y sé de la enorme responsabilidad con la que ejerce su función. Todo mi apoyo y solidaridad", escribió.También se expresó rápidamente la diputada nacional, quien se sumó al argumento de "otra vez el kichnerismo detrás de una operación de inteligencia ilegal" y transmitió su "solidaridad" a D´Alessandro, primer integrante del chat que blanquear en ese intercambio que la estrategia debía ser la "victimización".Por su parte, el jefe de Gabinete de Larreta,, también usó Twitter para apoyar al titular de Justicia con la línea del espionaje y sin referir al contenido ni su veracidad. "El espionaje ilegal no puede tener lugar en nuestra democracia. Todo mi apoyo a @MarceDaless", afirmó.En el mismo sentido se expresó la integrante del CIPPEC y jefa de asesores del Gobierno de la Ciudad,, que ensayó que le parece "tan evidente el modus operandi del kirchnerismo", sin mayores precisiones que compartir el tuit de D´Alessandro.Más cercano al macrismo e incluso a, se sumó a la defensa larretista, ministro de Gobierno porteño y aspirante a suceder a Larreta como alcalde. "Otra operación penosa del kirchnerismo para embarrar la cancha y esquivar sus reponsabilidades judiciales. Todo mi apoyo a @MarceDaless, un extraordinario funcionario público con una enorme capacidad de gestión", dijo el intendente bonaerense en uso de licencia, inaugurando mezclar el hackeo del celular de D´Alessandro y el escandaloso contenido de los chats con el veredicto que se conocerá este martes de la causa Vialidad.También precandidato a jefe de Gobierno porteño, pero con mucho menos volumen político, se expresó, vicepresidente de la Legislatura de CABA, quien expresó su "apoyo" al ministro de Justicia, destacó su "honestidad, convicción y firmeza" y pidió: "Basta de operaciones mediáticas para extorsionarnos. Los argentinos nos merecemos paz y justicia".Un mensaje escueto pero defensa de D´Alessandro al fin dejó, la titular de la cartera de Desarrollo Humano y Hábitat porteña, referente de la línea "paloma" de Larreta con vínculo con sectores sociales. "El espionaje ilegal no puede tener lugar en nuestra democracia. Mi apoyo a @MarceDaless", escribió.Sumó su "solidaridad" con D´Alessandro también, quien habló de "operación ilegal y falsa", con lo que abonó que serían falsos los contenidos de los chats, y sostuvo que "estas maniobras no son más que otro manotazo de ahogado de aquellos que se ven acorralados por la Justicia e intentan embarrar la cancha con mentiras y montajes de baja estofa", sumándose a mezclar con la causa Vialidad.Otros dos ministros de Larreta que defendieron a D´Alessandro y el chat para esconder el polémico viaje con jueces, fiscales y Clarín fueron, secretario de Asuntos Estratégicos, y, a cargo de Hacienda y Finanzas porteño.Macchiavelli no tuvo empachos en explicitar una mezcla injustificada con lo que revelan los chats y el juicio oral en el que se juzga a Cristina Kirchner. "Se de la integridad moral de @MarceDaless y coincido en que estamos ante una burda operación para disimular el fallo de mañana en la causa Vialidad", dijo.Por su parte, Mura abonó la idea pero con un poco más de disimulo, ya que afirmó que se trata de "una burda maniobra del kirchnerismo, con el claro objetivo de distraer a la opinión pública", antes de expresar su apoyo a D´Alessandro.Al cierre de este artículo, no se han expresado el propio Larreta ni el ministro de Cultura,Quien tampoco lo había hecho hasta hace minutos, llamativamente, es, titular de Salud porteño y también precandidato a alcalde. Repudio totalmente esta maniobra distractiva, el espionaje ilegal nunca es el camino.Toda mi solidaridad con @MarceDaless".Tampoco se expresó, senador nacional de Juntos por el Cambio, líder de Evolución Radical y aliado de Larreta en CABA, como precandidato a sucederlo por el radicalismo.