Vialidad: los veredictos posibles para Cristina Kirchner, si habla tras el fallo y si puede ser candidata

se abren distintos escenarios judiciales para Cristina Fernández de Kirchner en un contexto de fuertes cuestionamientos sobre los vínculos entre la Justicia, la oposición y los medios, y a su vez interrogantes en el marco de que 2023 es un año electoral

A horas de que se conozca la sentencia final por el juicio conocido como Vialidad, donde se investigan supuestos desmanejos con la obra pública en Santa Cruz,Este martes, seguramente luego del mediodía,, en el cual se acusa a la Vicepresidenta y a otros 12 imputados por delitos de defraudación contra el estado. Se investigó el redireccionamiento de 51 obras en favor de Austral Construcciones, la empresa patagónica de Lázaro Báez, entre los años 2003 y 2015. La defensa de CFK demolió los argumentos de la acusación durante la etapa de instrucción.La ex mandataria viene asegurando en diversas intervenciones públicas que la condena ya está escrita, alegando que se trata de una causa armada en su contra con el objetivo de perseguir y disciplinar a dirigentes políticos.Las alternativas van desde una condena total, como pidieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola; una condena parcial; y una absolución. En el medio, surgen preguntas vinculadas a si la ex presidenta podría ser candidata en elecciones y si, en caso de ser condenada, podría tener prisión domiciliaria.De todos modos, los fundamentos se darán a conocer durante el primer trimestre de 2023 y, luego, habrá dos instancias de revisión, en caso de que la defensa de Cristina Kirchner y de los otros acusados apelen. Primero la Cámara Federal de Casación y, luego, la Corte Suprema de Justicia. Desde el entorno de CFK ya adelantan que el caso puede ser tratado incluso en otra instancia, las cortes internacionales.El fiscal principal y su colega Sergio Mola solicitaron para CFK 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos como pena máxima por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.Si los jueces adhieren a esta acusación, se computarían ambos delitos más la invalidación para formar parte del Poder Ejecutivo a futuro.Más allá de que ya en la instrucción no hubo sustento probatorio de la acusación y de que la defensa de la Vicepresidenta apuntó contra ambas figuras, el supuesto armado de esta asociación en perjuicio del Estado nacional fue uno de los contrapuntos que planteó Carlos Beraldi con más énfasis. No sólo porque no se aplicó en ningún caso de corrupción, sino también porque acusaron que las pruebas fueron armadas.Si Cristina es condenada por uno de los dos delitos por los cuales se la acusa, la condena sería parcial. Aquí apuntaría sobre todo a la denuncia por administración fraudulenta al redireccionar las obras en favor de Austral Construcciones. Es una versión que suena en Comodoro Py, según publicó Página 12.Según manifestó la defensa, las 51 obras que habrían sido otorgadas con preferencia a la empresa patagónica estuvieron en el marco del presupuesto que pasa por ambas cámaras del Congreso, entre otros argumentos, con lo cual no habría existido posibilidad de seleccionar al ejecutor de las mismas a discreción.Si este escenario fuese el que se comunicara esta tarde, la pena sería por seis o siete años sumado a la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Mola y Luciani, además, sostuvieron que las maniobras de corrupción le habrían costado al estado USD 1.000 millones.El escenario menos probable, habida cuenta de quiénes son y qué piensan los jueces del tribunal, integrantes del Liverpool, equipo de fútbol que comparten con el fiscal Luciani, entre otros, combinado que supo desempeñarse en las canchas de la casa de Mauricio Macri.Sin embargo, es el pedido que explicitaron los abogados defensores de la titular del Senado, Beraldi y Ary Llernovoy, durante los alegatos que sostuvieron durante una semana luego de las acusaciones de los fiscales.Si esto fuera lo que decidiesen, sería el reconocimiento por parte de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso de que los elementos probatorios no fueron suficientes para condenarla. La incógnita es, si esto sucediera, qué pasaría con otros 12 acusados en la causa. Entre los más reconocidos se encuentran Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López.A partir de las 9.30 de este martes, vía zoom, da sus últimas palabras del único imputado que resta, Juan Carlos Villafañe, expresidente de Vialidad de Santa Cruz.Luego, los jueces Giménez Uriburu, Gorini y Basso se retirarán a deliberar y citarán para algún momento de la tarde. Es un simulacro porque no sólo siempre la decisión ya está tomada, sino que en este caso lo está más que nunca.A la hora leerán el veredicto. Según Raul Kollmann en P12, Cristina Kirchner hablará un rato después. Todo indica que no sólo se expresará acerca de lo que seguramente será un fallo cantado de los magistrados, sino que también se manifestará acerca del escándalo que se desató estos días y que, por sus protagonistas tiene mucho que ver con la causa Vialidad hacia atrás y hacia adelante: el viaje a Lago Escondido de jueces, fiscales, funcionarios del PRO, espías y directivos de Clarín, y el chat en el que revelaron todo tipo de operaciones y maniobras delictivas para ocultarlo y perseguir políticamente.La respuesta es sí, podría ser candidata en 2023 porque, más allá de que los fiscales solicitaron inhabilitación de por vida en el ejercicio de cargos públicos, la sentencia debe quedar firme y eso lleva un tiempo prolongado por las distintas instancias judiciales que implica para que la condena quede firme.Otra duda que surgió, también alrededor de la chance de que se produzca una condena y quede firme en el futuro, es si podría darse una prisión domiciliaria. El próximo 19 de febrero la Vicepresidenta cumplirá 70 años, con lo cual si la acusación en su contra termina de efectivizarse, podría hacer ese pedido amparada por la ley.