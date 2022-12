Clan Mahíques, el viaje al sur y los chats: causas sensibles y vínculos con Macri, Larreta, Vidal y Angelici

Hasta podría tener injerencia en la causa Vialidad si Cristina Kirchner es condenada y decide apelar,

pasaron en los últimos días a ser parte de la polémica. Ambos viajaron a Bariloche junto a jueces, un exespía, fiscales, funcionarios del Gobierno de la Ciudad y directivos del Grupo Clarín . El clan Mahíques participó del famoso viaje a Lago Escondido, que volvió a hacer ruido luego de que se conocieran los escandalosos chats en los que intentaron diseñar un plan para esconderlo.El viaje se había conocido a mediados de octubre y fue negado por aquellos funcionarios que se vieron involucrados, pero luego de que se confirmarán los nombres en la listas de los vuelos y tras el hackeo del celular del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, terminó por develarse, no sólo la existencia del viaje, sino también los chats que muestran manipulaciones a periodistas y presuntas maniobras, que incluyen ilícitos, falta de ética como funcionarios públicos y arreglos entre las esferas de poder.El grupo de chat “Operación Página/12” fue creado el 17 de octubre pasado como una suerte de comité de crisis después que trascendiera el viaje al latifundio del magnate británicoEntre los integrantes aparece el clan Mahíques, incluso"La fiscal federal de Bariloche bien, buena predisposición. Ofreció mandar la causa a Py (los Juzgados federales) o en su defecto pedir a la empresa las facturas del vuelo y eventualmente el hospedaje con los denunciados, sin Jorge (Rendo) y sin Pablo (Casey), y en base a eso cerrarla. Si todos están de acuerdo avanzo en alguna de estas opciones", proponía en el audio.es juez del Tribunal de Casación Penal máximo organismo inmediato anterior a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue designado a ese cargo durante el macrismo mediante un decreto por lo que se considera que, ya que incluso llegó a tramitar la causa de espionaje a las familias de los tripulantes del ARA San Juan, donde el expresidente estaba acusado y que hoy instruye el juez Ercolini, que también participó del viaje.el primer lugar al que viajará la decisión será a la Cámara Federal pero luego, de continuar y volver a ser apelada, irá a Casación, donde podria caer en manos de Mahíques. Previamente el padre del clan había sido juez del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires y también fue ministro de Justicia bonaerense durante la gobernación de María Eugenia Vidal, es decir, entre 2015 y 2016.El magistrado-que propuso la continuidad de los jueces de la última dictadura militar-, es especialista en Derecho Penal y tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina. En reiteradas ocasiones se manifestó en contra del aborto, incluso en 2006 se opuso al derecho a esta práctica a una joven con discapacidad mental que producto de una violación quedó embarazada. También es opositor a la despenalización de las drogas yMientras que su hijoes el jefe de los fiscales de la Ciudad desde el 2019, gracias a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Cuando Mauricio llegó a la presidencia Mahiques hijo fue nombrado subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación, en el Ministerio de Justicia durante la gestión de Germán Garavano.Al ser el jefe de los fiscales en la Ciudad, Juan Bautista fue elentre las diferentes modificaciones, logró designar a Pablo Garcilazo, su mano derecha y hombre de Daniel “el Tano” Angelici, como fiscal general adjunto de gestión.Cabe remarcar que, si bien no participó del viaje ni de los chats, el otro hijo de Coco,, tiene sus lazos con el poder. Es fiscal de instrucción porteño, pero desde mayo de 2016 se desempeña como adjunto del fiscal federal Gerardo Pollicita, lo que lo llevó a intervenir ese año en en la causa Vialidad, donde la vicepresidenta Cristina Fernández está acusada y de la que este martes se conocerá la sentencia final. Sólo un mes antes del viaje a Lago Escondido, como se desprende de los chats filtrados y de documentos públicos, Jque también participó del viaje y de los chats. Se trató de un convenio rubricado el 13 de septiembre pasado entre la Fiscalía General de la Ciudad y Telecom, es decir, el Grupo Clarín, “para agilizar la información en las investigaciones penales”. Un mes más tarde Casey lo invitaría a la estancia de Joe Lewis.La avanzada de Macri contra el juez Alejo Ramos Padilla, que investigaba la red de espionaje ilegal alrededor de Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli, donde también estuvo procesado el periodista de Clarín Daniel Santoro, estuvo a cargo de Mahiques. En medio de esa investigación y ante las evidencias de nexos de esa banda con el macrismo,En 2020 Juan Bautista fue acusado por la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa de presionarla. La magistrada había advertido que Mahíques hijo la apretó en nombre de Garavano para ir contra Cristina Kirchner por el memorándum en la causa acerca de la constitucionalidad del pacto con Irán en la que la ex presidenta estaba acusada. Figueroa incluso declaró por escrito como testigo en la causa en la que se investigó presuntas injerencias del gobierno de Mauricio Macri sobre el Poder Judicial a través de la denominada "mesa judicial". Hoy vuelven a exponerse los lazos entre la familia judicial y el macrismo.Por su parte,causa que instruye el juez Ercolini- quien a su vez instruyó la causa contra Cristina Kirchner por el caso Vialidad y formó parte del viaje- el jefe del clan ya: El 15 de septiembre de 2021 firmó junto a Guillermo Yacobucci y la ya jubilada Liliana Catucci un fallo que benefició al propio Lewis.Los vínculos del Clan Mahíques con Macri, Larreta, Vidal y Angelici son imposibles de resumir, incluso este año, además del viaje a Lago Escondido, organizaron asados con el jefe de Gobierno porteño porque, como trascendió en su momento, “Horacio quería contarles a los integrantes del Poder Judicial cuál es su idea de Justicia". Es que los presuntos chats filtrados, las maniobras y los planes para ocultar el viaje podrían ser solo una muestra de los tantos hilos que mueve el macrismo y los grupos de poder en la Justicia.