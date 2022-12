Jueces del viaje a Lago Escondido denunciaron espionaje ilegal y la causa recayó en Julián Ercolini, involucrado en el escandaloso chat

El escandalo por el viaje de operadores judiciales, funcionarios macristas y representantes de Clarín a la mansión de Joe Lewis, amigo de Mauricio Macri, en Lago Escondido abre un nuevo capítulo. Es que el juez federal Julián Ercolini – involucrado en dichas conversaciones - recibió la denuncia pero le solicitó a Marcelo Martínez de Giorgi que tomara las primeras medidas de manera momentánea. Cabe recordar que este último magistrado tiene la causa relativa a Revolución Federal.

Esto llevo a que Martínez de Giorgi ordene a la Sección de Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que se busque la dirección de IP desde la cual se publicó y se puso a la venta el contenido del teléfono hackeado del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. Tras esta búsqueda se llegó a uno o unos hackers que exigían 600 dólares por la información relativa al chat de Lago Escondido y conversaciones con el empresario y ex presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici.Por el momento, todavía no hay líneas claras de quien armó la web “Patagonia Facts”, desde donde se pueden observar las conversaciones del grupoEn Comodoro Py se cree que el hackeo podría ser una maniobra en el marco de la interna política de PRO que atañe al ex presidente Mauricio Macri, al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la titular del partido amarillo, Patria Bullrich.