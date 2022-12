Cuáles fueron los rubros que impulsaron la baja de la inflación en noviembre

#DatoINDEC #IPC: la división con mayor alza mensual en noviembre 2022 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (8,7%), escoltada por Comunicación (6,4%) https://t.co/fUXNbi5HTF pic.twitter.com/UwZvMesgTb — INDEC Argentina (@INDECArgentina) December 15, 2022

Los acuerdos de precios entre el Gobierno y sector alimenticio incidieron de manera positiva en el IPC de noviembre, ya que fue el rubro que más bajó respecto a octubre.Alimentos y Bebidas no alcohólicas alcanzaron el 3,5% luego de una suba considerable del 6,2% en el décimo mes del año. Sin embargo, fue la división con mayor incidencia en casi todas las regiones, por su peso dentro del índice general.A su vez, la división Educación reflejó una baja respecto a octubre: midió 3,8% frente al 7,1% del décimo mes del año.En noviembre, se fijó el programa Precios Justos, que mantendrá fijos los precios de unos 1.500 productos esenciales de alimentos, limpieza e higiene durante 120 días. Las empresas que adhieran al acuerdo de precios con el Gobierno tendrán que mantener sus precios hasta un 4% por encima del valor promedio que estos tenían en octubre pasado. Además, se comprometerán a aumentar hasta un 4% mensual el resto de sus productos no directamente adheridos al listado.De esta manera, Precios Justos está teniendo un impacto positivo en la moderación de la inflación general a través de una desaceleración del precio de los alimentos a aproximadamente un mes de su implementación, según anticipan las consultoras privadas.Concretamente, Eco Go midió una suba del 0,6% en los alimentos durante la primera semana de diciembre (una baja intersemanal de 0,1% p.p.), y pronostica una inflación en alimentos del 1% para las siguientes semanas del mes, por lo que señala que la suba de precios en este rubro será del 4,2% en todo diciembre.