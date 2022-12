"Soy bostero": Riquelme lanza su propia agrupación para terminar de acabar con el PRO en Boca en 2023

Juan Román Riquelme, mete quinta en la política xeneize e incrementa las chances de ser candidato a presidente en las elecciones de finales de 2023, al presentar este martes su propia agrupación

Por si quedaran dudas de sus intenciones de quedarse a vivir en Boca Juniors y expresar su cariño constante hacia el club de sus amores, el actual vicepresidente segundo y máximo ídolo de la institución,es el nombre del espacio político partidario que el histórico Diez de Boca lanza este martes por la tarde, en La Bombonera, pensando en los comicios de diciembre del año próximo, a casi un año de derrotar al macrismo y con el objetivo de terminar de expulsar a ese sector de la política xeneize.La información que trascendió es que sucederá en el marco del brindis navideño con las peñas, ya que Riquelme anunció que presenta su propia agrupación este martes entre las 18 y las 19 en el playón de estacionamiento de la Bombonera.“Juan Román Riquelme presentará su agrupación. Será este martes a las 19hs en la Bombonera. Se esperan más de 5000 socios en el estadio”, dijo el periodista que cubre al club para TyC Sports Tato Aguilera.En más de una oportunidad Riquelme expresó su intención de continuaral frente del club de sus amores y evitar, de esa forma, que vuelvan a "usarlo para la política", en alusión a, quien se lanzó primero como candidato a diputado y luego a jefe de Gobierno porteño echando mano a éxitos deportivos de, el propio ex futbolista y, entre otros. De hecho, actualmente el líder PRO afirma sin ponerse colorado que los títulos del Xeneize, incluso su estrategia futbolística en partidos determinantes, fue gracias a su pericia y no a los múltiples factores deportivos con los que se contaba en aquel entonces.En tanto, Riquelme no descartó ir en búsqueda de la presidencia en un futuro, con el asterisco de que siempre aclaró que para ello necesitaba "prepararse”. Ahora todo está dado para que continúe al frente de la institución como candidato presidencial, en lugar de Jorge Amor Ameal, o si elegirá seguir un ciclo más desde otro rol., expresó en enero de este año en una entrevista periodística. Por su parte, el propio presidente del club auguró que “Riquelme, a corto tiempo, va a ser presidente del club" y que lo iba a "ayudar" para que lo logre, ya quey "está trabajando fuertemente".Luego de tres años de gestión con Ameal como presidente, Riquelme encabezó el Consejo de Fútbol de Boca Juniors y, desde su llegada, incrementó voluminosamente los logros que venía consiguiendo la administración de Daniel "Tano" Angelici.Con Ameal y Riquelme, Boca consiguió cinco títulos en tres años: Superliga 19/20, la Copa Argentina 2020, la Copa de la Liga 2022, el Torneo de la Liga 2022 y la Copa Diego Armando Maradona 2021. Cierto es que la gran cuenta pendiente es la Copa Libertadores de América, que no se puede lograr desde 2007 y que el angelicismo no alcanzó en 8 años.Otro punto central y muy valorado por los sociso es que la actual gestión pudo torcer la historia de los cruces con su clásico rival, River Plate, dejó atrás las derrotas de los años de Angelici y retomó pronunciadamente la histórica paternidad. Además, un punto no menor para destacar fue el salto de unos 30 jugadores de la cantera del club, todos consolidados en primera y en varios casos con un futuro promisorio en el club, las selecciones nacionales y Europa.No obstante y más allá de los títulos obtenidos,Para darle legitimidad a "Soy bostero", hubo que juntar voluntades y, según los cálculos que trascendieron, se logró alcanzar recolectar firmas por el 10% del padrón de socios activos (que es de 130.000 en total): entre 8.000 y 9.000 firmas de adhesiones que se recolectaron durante los partidos de Boca Senior principalmente, aquellos en los que jugaba también Hugo Benjamín Ibarra, y también en los de ReservaEn el sector de Riquelme aseguran que el objetivo central es unir fuerzas para derrotar a Macri, que hoy tiene las intenciones de volver a Boca a través de su ex ministro Andrés Ibarra, que cuenta también con el apoyo de Angelici y del derrotado en 2019 Cristian Gribaudo. Cabe aclararse que el primer buscado por el ex presidente de la Nación para esa aspiración fue Carlos Tévez, pero - pícaro - el "Apache" eligió probar como DT en Rosario Central - experiencia ya culminada - y así eludir decirle que no sin precipitarse a una eventual derrotada fuerte contra JR10.Más allá de Andrés Ibarra y el macrismo, el primer candidato que lanzó su aspiración por la oposición fue, de la Agrupación Boca la Causa.