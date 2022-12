Luciana Salazar cruzó a Larreta por incorporar a Redrado: "No protegés los derechos de los menores"

Los manotazos de ahogado que esta haciendo @horaciorlarreta por que cada vez se hunde mas en la interna que le esta ganando ampliamente @PatoBullrich y @mauriciomacri hace que ponga a un deudor alimentario. @horaciorlarreta haciendo esto no proteges los derechos de los menores. https://t.co/rrSPScoD0D — luciana salazar (@lulipop07) December 27, 2022

Tras la incorporación del economista Martín Redrado al Gabinete porteño, la expareja del nuevo secretario de Asuntos Estratégicos, Luciana Salazar, salió a cruzar al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta por sus “manotazos de ahogado” en medio de la interna del PRO y le señaló que así “no protege los derechos de los menores”.”, sostuvo al compartir la noticia de las nuevas incorporaciones al gabinete de Larreta y en una clara referencia a la carrera en la que se enfrentan los socios presidenciales del PRO, donde el expresidente todavía no define con certezas si participará.Salazar volvió a referirse a los problemas que tiene con Redrado vinculados a Matilda, la hija de la modelo que tiene 5 años.luego de realizar un tratamiento en el que “se le extrajeron óvulos, parte de ellos se congelaron y otros se fertilizaron con esperma y fueron congelados hasta que se tomó la decisión de transferir el embrión en el útero de la mamá subrogante", según explicó su médico Fernando Akerman en diferentes ocasiones-La modelo le reprochó a Redrado, quien se casó este año con Lulú Sanguinetti, también no abonar ni siquiera el colegio de la menor. En consecuencia y por deber diez meses de cuota, la Justicia embargó en octubre de forma preventiva una de las cuentas del economista.Tras lo que el expresidente del Banco Central no podía mover fondos en pesos, ni en dólares, todo según Salazar.El tuit de Salazar de esta mañana no fue el primero contra el mandatario porteño.Ayer por la tarde había pedido “refrescarle la memoria” al jefe de Gobierno. “”, deslizó Salazar, en referencia a una investigación que busca determinar si el gobierno de Macri incentivó una corrida cambiaria cuando perdió las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2019.Lo cierto es que en medio de pelea con su expareja la modelo quizás mostró otras de las diferencias y la cada vez más pronunciada distancia entre Larreta y quien alguna vez fue su líder, Mauricio Macri.