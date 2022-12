Coparticipación: Alberto reiteró que "no se puede cumplir" la cautelar de la Corte en los términos que plantea Ciudad

El presidente Alberto Fernández reiteró este martes que "no se puede cumplir" la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia respecto a los fondos coparticipables en los términos que plantea el Gobierno porteño.A su vez, el mandatario cuestionó que haya "ciudades de primera y provincias de segunda", luego de que el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, lo acusara hoy de hacer "trampa""Los diarios dicen que el viernes desobedecí la orden de la Corte y que el lunes la cumplí. El viernes dije que no podía cumplir la orden que dio la Corte Suprema y hoy digo que no la puedo cumplir", remarcó Fernández durante la inauguración de un acueducto en Santiago del Estero.Cabe recordar que Fernández dispuso ayer "reasignar" fondos del Presupuesto 2022 para transferir a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno porteño para cumplir con la medida cautelar, a partir de "bonos TX31". Al comunicar esa decisión, había destacado que la resolución judicial estaba "viciada" en tanto "afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional".En ese mismo sentido, hoy planteó: "¿Es razonable que a la ciudad más opulenta de la Argentina le destinemos semejante cantidad de dinero?", al remarcar que es la misma que se podría utilizar para las obras de los denominados Bajos Submeridionales."Me encantaría que venga el jefe de Gobierno porteño para que vea lo que es el norte. Acá no discuten cómo ampliamos el subte, acá se discute quien tiene agua. Fíjense hasta donde ha llegado la desigualdad en el país", enfatizó Fernández al inaugurar el acueducto Simbolar-Añatuya, junto al gobernador Gerardo Zamora, los ministros nacionales Eduardo de Pedro y Gabriel Katopodis y el ministro de Obras Públicas provincial, Aldo Hid.