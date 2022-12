Cristina Kirchner tras bajarse de 2023: "Hubo proscripción, no renunciamiento"

En el marco de un acto en Avellaneda, la vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó nuevamente contra el Poder Judicial y afirmó que no renunció a una posible candidatura en 2023 sino que la proscribieron."El único renunciamento que tuvo el peronismo fue el de Eva Perón. Así que vamos a hablar clarito:", sostuvo Fernández de Kirchner sobre su decisión de no ser candidata en 2023, en un claro mensaje hacia el Poder Judicial por la condena de Vialidad.En ese sentido, afirmó que. "Esa estrategia de proscripción no es nueva, la comenzaron a idear al día siguiente de aquel 9 de diciembre que nos despedimos en Plaza de Mayo", aseguró.También asoció la fecha fijada para la lectura de los fundamentos de su condena con la proscripción del peronismo en 1956. "El 9 de marzo van a leer los fundamentos y el 9 de marzo de 1956 en el Boletín Oficial se publica el decreto 41/61, por el cual se prohibían decir las palabras 'Perón', 'Evita' y prohibía cantar la Marcha Peronista", plantéo., planteó la titular del Senado, y remarcó: "Esto es contra el peronismo, no contra Cristina".Las palabras de la Vicepresidenta se dieron el marco del acto de inauguración de un Polideportivo Municipal en el barrio Villa Corina, localidad bonaerense de Avellaneda.