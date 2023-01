Con la incertidumbre como protagonista, cómo se preparan el FDT y JXC para 2023 según especialistas

Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina, pero las dos principales coaliciones todavía no aportan certidumbre en su armado electoral. Ambas necesitan dirimir sus internas y definir liderazgos, pero en el caso del Frente de Todos existe una presión extra, que es la conducción de la economía. La buena o mala gestión dedefinirá el rumbo del oficialismo en 2023.“Llegar con el barco a destino”, planteó el politólogoen diálogo con, en vísperas de las elecciones presidenciales para el FdT en 2023.Este año es la oportunidad para el oficialismo para encarrilar la economía, que augura un verano con desafíos. “El verano va a ser clave, es decir, en marzo si llegamos con lo que pretende Massa de una inflación del 4% o 5% mensual y con el dólar más o menos estable, se podrá decir que la ha equilibrado”, manifestó el expresidente del Banco Provincia.En ese sentido, realizó una comparación futbolera que se vincula al título mundial de la Scaloneta: “Creo que en el oficialismo, a diferencia del seleccionado de fútbol, no puede aspirar a ganar la Copa, más bien está aspirando a no irse al descenso”.Por su parte, el analista políticohabló con este medio y remarcó: “Uno puede hacer una hipótesis de trabajo y plantear que”.“La sociedad no puede tener mucha expectativa en alguien que no gobernó bien, por más que haya juntado votos”, remarcó Haime en una charla conDe esta manera, remarcó que la ciudadanía “no sólo votará en función de cómo está en el bolsillo, sino que votará en función de las expectativas”.“No es sólo tener el bolsillo lleno sino que a veces se puede tener el bolsillo vacío y pensar que ese rumbo es el correcto”, sostuvo.El rumbo correcto y los candidatos que mejor posicionados estén de cara a una contienda electoral ajustada. “Lo que se ve es que tantoy están muy parecidos. Es decir, que no hay ninguno ahí que esté marcando unaventaja enorme con respecto al otro”, afirmó, directora de Reyes Filadoro, en diálogo conEn cuanto a posibles candidatos, la directora de Polldata,, insistió en que no hay “claridad” tanto en el oficialismo como en la oposición hasta que no se lleven adelante las PASO.Al respecto, Marangoni reflexionó sobre cómo impactará lay cómo quedará conformada la coalición opositora tras las elecciones primarias. “La renuncia a cualquier tipo de candidatura del último 6 de diciembre pasado por parte de Cristina, de alguna manera lo que manifiesta es que ella quiere tomar el liderazgo de la construcción del año que viene, pero no quiere decir que lo tenga”, planteó.Y agregó: “En Juntos por el Cambio hay como dos dilemas. Uno de los que son eventualmente precandidatos, que son, y el segundo es ver qué hará, si intentará ser candidato o intentará apadrinar a uno de los dos y en ese caso a quién y sobre la base de qué tipo de acuerdo”.Consultada por el nivel de imagen de la expresidenta, Filadoro indicó que ”está con un diferencial negativo, o sea, que tiene mucha más imagen negativa que positiva y su imagen positiva está muy cerca del 30%, lo cual es un problema que sigue siendo histórico en ella”.De todas maneras, afirmó que “tiene un piso muy interesante, el más alto dentro de su propio espacio'', pero indicó que “el problema es que no puede crecer”. Por lo tanto, planteó la necesidad de que CFK busque “ampliar y buscar nuevos adeptos o nuevos seguidores”., advirtió la directora de Reyes Filadoro.En este escenario, Haime analizó que “hay una demanda muy fuerte de lo nuevo, por eso el crecimiento de Javier Milei”. ”A veces hay más esperanza en Milei que en una dirigencia más tradicional, pero lo que no sabemos es si ese fenómeno se consolidará o se irá diluyendo en el tiempo”, manifestó.Al respecto, Kleiman sostuvo que “si bien ha crecido a nivel de imagen y de volumen de votos, no le alcanza con la foto de hoy para una segunda vuelta”.A quien también no le alcanzan los votos es al presidente, según la visión de los especialistas. “Nada se puede descartar completamente, pero me parece que”, expresó el ex presidente del Banco Provincia.Por su parte, Filadoro remarcó que “con este contexto, no se observan chances de que pueda crecer y mejorar su imagen”. Según Kleiman, “tiene un nivel de aprobación bajísimo, lo cual hace que seaMás allá de las internas y liderazgos, otro de los desafíos -según Marangoni- que tiene todo el arco político es mejorar los “niveles de interlocución” y establecer “pautas de convivencia” de cara a las elecciones de este año. “Hay un proceso electoral cargado de incertidumbre. No se tiene claro quién puede ser el próximo presidente o presidenta de la Argentina”, completó.