Más chats del escándalo de D´Alessandro: en un audio le ofrece un avión a un fiscal

El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires,, sigue sumando capítulos a la polémica de los chats, esta vez se conoció un audio en el que le ofreció un avión al fiscal Augusto Troncoso para viajar a Córdoba por un tema personal."Bueno, buen viaje. Llamame a la vuelta a ver si te veo. Yo igual el jueves me voy a Córdoba y capaz que vuelva el lunes. Estoy en un temita medio chinchudo, que quiere ver si compro el departamento de arriba que se yo, estoy medio enquilombado. Ya te contaré. Beso", le envió Troncoso al funcionario porteño.A lo que D'Alessandro rápidamente le propuso: ""."No, me voy con el auto. Me voy con una amiga de mi vieja. Me llevo un montón de cosas de cocina. No, no, no. Olvidate. Me gusta el auto", le aclara Troncoso a través de un audio que fue compartido por la periodista Rosario Ayerdi en Twitter.Así, el audio se suma a los chats que se filtraron entre el funcionario y el empresario Marcelo Violante, que manejaba el servicio de grúas y acarreo de la Ciudad de Buenos Aires. Y los mensajes que trascendieron entre el ministro porteño y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti.