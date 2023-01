El ministro de Seguridad porteño, Marcelo Dalessandro, pidió dos meses de licencia en medio de la aparición de presuntos chats con el vocero de Horacio Rosatti, jueces y empresarios que viajaron a Lago Escondido., explicó D'Alessandro al detallar cómo fue el contenido de su conversación con Horacio Rodríguez Larreta."Todos saben de los últimos días, donde", lanzó.D'Alessandro no tendrá reemplazante y su equipo continuará trabajando en la cartera que, provisoriamente, será coordinada por el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel.En los primeros días de diciembre se conocieron conversaciones de un chat grupal de Telegram vinculadas a un viaje que el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta hizo a Lago Escondido y que derivó en una denuncia por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas.El jueves pasado se filtraron más chats del celular de D’Alessandro, aunque en esta oportunidad no se trata de un grupo, sino de charlas con distintas personas, entre ellas con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti; con Silvia Majdalani, ex número dos de la AFI, y con Marcelo Violante, titular de Dakota, empresa de acarreo contratada por la Ciudad de Buenos Aires.