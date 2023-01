Desde el radicalismo presionan a Gerardo Morales para que repudie los chats de Marcelo D'Alessandro

Tras exigirle al presidente de la(UCR),que haga un pronunciamiento explícito sobre la filtración de chats que protagoniza el licenciado ministro de Seguridad porteño, el exsenador y dirigente radicalinsistió en que los intercambiosy afirmó que el partido debe dar la discusión acerca de la permanencia en la alianza deCimadevilla fue de los pocos dirigentes opositores que esta semana alzó la voz públicamente para repudiar el accionar de, quien este martes anunció que se tomará una licencia extendida, acorralado por las denuncias y los presuntos chats que salieron a la luz en las últimas semanas, que, de ser reales, grafican la promiscua relación entre el funcionario y, vocero del presidente de la Corte Suprema,quien le adelanta información sobre un futuro fallo sobre la coparticipación.En las conversaciones publicadas, quetambién se observa el estrecho vínculo con un empresario ligado a las grúas y playas de estacionamiento de la Ciudad y con un fiscal.Por AM750, Cimadevilla insistió en el pedido público para que la UCR se expida repudiando el accionar de D’Alessandro. Por ahora, el exsenador no obtuvo respuesta del presidente del radicalismo, el gobernador de Jujuy, Morales. “Lo de D’Alessandro es escandaloso y el radicalismo no puede permanecer callado, tiene que haber un pronunciamiento público repudiando esto”, afirmó este miércoles. “No he recibido respuesta ni a los tuits que mandé ni a los mails y mensajes por chat”, indicó Cimadevilla.señaló., cuando el dirigente radical era titular de la Unidad Especial de Investigación dedicada a esclarecer el ataque terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994.Ahora, el exsenador – que fue integrante del Consejo de la Magistratura entre 2010 y 2014 – reclamó que, señaló Cimadevilla. Sin embargo, se desmarcó del pedido de juicio político a los jueces de la Corte que impulsa el Gobierno y afirmó que, a pesar del fallo por la coparticipación, las resoluciones están para ser cumplidas.Finalmente, se metió de lleno en la interna de Juntos por el Cambio y afirmó que al interior del radicalismo haysobre la permanencia en la alianza. “La UCR tiene que imponer un programa y que se sumen los que se sumen”, enfatizó.