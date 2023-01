Con la excusa del juicio a la Corte, JXC bloqueará todos los proyectos del FDT en el Congreso en extraordinarias

Tras una reunión virtual, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) decidió este martes que no dará quórum en comisión ni en el recinto el pedido de juicio político a la Corte Suprema, así como tampoco apoyará proyectos del Frente de Todos (FdT) en las sesiones extraordinarias."Reafirmamos la gravedad institucional e inadmisibilidad del intento de juicio político a la Corte Suprema y del quiebre del Estado de derecho.. De ninguna manera vamos a dejar vacío el Parlamento", sostuvo JXC a través de un comunicado que difundió tras el encuentro.En esa línea, insistieron: "Mientras siga este atropello contra la Corteo el Frente de Todos".De esta manera, la coalición opositora fijó una táctica de bloqueo. En caso de que el FdT obtenga el quórum en comisión, asistirán para “confrontar” y señalar que hubo un fallo de la Corte y que el Gobierno no lo acata. Por lo tanto, obligarná a que el FdT reúna el número necesario en cada sesión para poder legislar.Del encuentro por ZOOM participaron los presidentes de los partidos que integran JxC, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales (UCR); Patricia Bullrich (PRO); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); y Miguel Ángel Pichetto (Peronismo Republicano), además del ex presidente de la Nación Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez; los diputados nacionales por el PRO María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Federico Angelini y el senador nacional Humberto Schiavoni.Por la UCR estuvieron el jefe del bloque de diputados nacionales Mario Negri, los senadores nacionales Alfredo Cornejo, Martin Lousteau y Luis Naidenoff; mientras que por la Coalición Cívica participaron la diputada provincial Maricel Etchecoin y el jefe del bloque de diputados nacionales Juan Manuel López.Estuvieron presentes, también, Ramón Puerta (Peronismo Republicano), los diputados nacionales Alberto Asseff y Margarita Stolbizer y el ex legislador porteño Sergio Abrevaya, además de miembros coordinadores: Jorge Triaca, Andrés De Leo, Ramón Mestre y Jorge Franco.