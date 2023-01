El ex bailarín Maximiliano Guerra dijo que "Cristina fue peor que la dictadura" para la Argentina

"Casi te diría que sí (sic). Creo que (Cristina Kirchner) le hizo más daño a la Argentina que la dictadura"

Sin racionalidad y cuando en América Latina sectores vinculados a la derecha ensayan golpes de Estado y protagonizan atentados contra la vida de dirigentes progresistas en distintos países, como la Argentina y Colombia,En este caso, el autor de la repudiable idea fue, el ex bailarín que en 2019 llegó a ser precandidato de Juntos por el Cambio y que actualmente se posiciona como eventual ministro de Cultura deEl ex bailarín devenido en opinólogo mediático hizo un análisis sobre la actualidad política y dijo allí una barbaridad contra Cristina Fernández de Kirchner al compararla con la última dictadura militar de Argentina., aseguró en diálogo con Esteban Trebucq, ex Crónica ahora en A24, quien siempre atento a lo que sea por rating, le preguntó "¿cómo?", esperando una profundización de la idea.En ese punto, Guerra reafirmó: "Sí, para mí es lo peor que le pasó a Argentina". El conductor avanzó aún más, al preguntarle si considera a la actual Vicepresidenta "peor que la dictadura"., respondió el militante de Bullrich.Su repudiable frase le valió al otrora artista un sinfín de críticas en las redes sociales por la comparación fuera de todo plano. En lo que va de enero, Guerra dio una serie de entrevistas en las cuales, entre otras cosas, auguró que "Bullrich va a ser la presidenta de la Argentina" y, en ese tren, se autopostuló como eventual "ministro de Cultura"."Me encantaría ser ministro de Cultura porque es un lugar donde la política tiene que ser una herramienta constructiva para reformular un montón de cosas. Claro que tengo que tener la capacidad para poder revertir un montón de situaciones que creo que hay que cambiar", le dijo a Perfil.