Grabois sobre las Elecciones 2023: "Si me toca ser candidato, yo sé que Cristina me va a apoyar"

De cara a las elecciones presidenciales, el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, aseguró que si le toca ser candidato, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "lo va a apoyar". A su vez, postuló al ministro Eduardo "Wado" de Pedro como posible aspirante dentro de la coalición., pero si no se animan, si pactan una formula dónde las diferencias de la coalición se licuen en un candidato de centro-conservador, no les quepa la menor duda que nos vamos a presentar nosotros", afirmó en una entrevista radial.Y remarcó: ". Lo sé porque es mi compañera y es mi amiga aunque no pensemos igual en la mitad de las cosas".De todas maneras, sostuvo que "tiene que haber posibilidad de que todos los sectores se expresen y que compitan con sus ideas y sus planteos en las primarias” e insistió por una PASO amplia dentro del oficialismo.Cosultado por las posibilidades de la oposición de ganar en los comicios, aseguró:En otro tramo de la entrevista, Grabois contó que mantuvo una importante conversación con Alberto Fernández y llamó a ser “muy cuidadosos con el debate interno”. Por eso, sostuvo que la discusión dentro del Frente de Todos "no puede estar signado por agravios"."Ni guerras internas ni operaciones de prensa, pensar diez veces antes hablar sobre otro integrante; el debate interno debe estar signado por la diferenciación de ideas", pidió Grabois.