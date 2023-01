La estrategia del Frente de Todos con foco en las comisiones para romper el bloqueo de JXC al Congreso

El FdT buscará poner en marcha las comisiones que deben abordar cada uno de los proyectos que el Ejecutivo incluyó en las extraordinarias y, a partir de ahí, evaluar el comportamiento de cada bloque opositor para encarar negociaciones proyecto a proyecto

El próximo lunes serán las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados, la convocatoria ingresó finalmente ayer al Congreso. Entre los 27 proyectos de ley,. Cuál es la estrategia del oficialismo para romper el bloqueo de la oposición en el Congreso.La mesa nacional de JxC decidió bloquear toda la actividad parlamentaria si el Gobierno no retira el pedido de enjuiciamiento a la CSJN, aunque resolvió que los diputados del interbloque macrista asistirán a la comisión de Juicio Político para asumir la defensa de los cortesanos. Incluso la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, le pidió a la oposición que “no extorsione a la sociedad”, cuando hizo pública la convocatoria a extraordinarias.”, señalaron a Página 12 desde el oficialismo. Mientras que los legisladores macristas ya empiezan a acumular adhesiones en contra del enjuiciamiento a los supremos.“La Asociación por los Derechos Civiles observa con gran preocupación el intento del Poder Ejecutivo de promover un juicio político contra todos los integrantes de la Corte Suprema de la Nación. Si se tiene en cuenta que esta constituye, desde los comienzos mismos de nuestra vida institucional, el garante final de la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, consideramos inadmisible que se intente remover de sus cargos a los magistrados de la Corte Suprema con argumentos que, principalmente, se basan en el contenido de sus sentencias”, dice el comunicado de la ADC, de la cual el supremo Carlos Rosenkrantz es uno de sus fundadores.Sin esperar llegar a un acuerdo mediante el diálogo con JxC,La agenda incluye temas económicos y sociales, algunos de los cuales tenía el visto bueno de sectores de la oposición, entre ellos, la moratoria previsional que crea un plan de pago para que un universo estimado de 800 mil personas (la mayoría mujeres) puedan acceder a la jubilación, la creación de ocho nuevas universidades nacionales, la ley de alcoholemia cero para la conducción de vehículos e incluso un Régimen Previsional Diferencial para los trabajadores combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales.El lunes por la noche, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz , brindó una entrevista a C5N donde sostuvo: "Esperemos que ese bloqueo al Congreso con el llamado a extraordinarias, con una agenda de leyes muy importantes, no sólamente la agenda judicial que lo motivó sino la cantidad de leyes que no se pudieron sancionar el año pasado, espero que encuentre un parlamento con la madurez política que exige la sociedad”.La ministra además pidió "legisladores que estén a la altura de las circunstancias, que den quórum y que discutan en el parlamento", porque "para eso fueron votados los diputados nacionales", apuntando contra los legisladores de Juntos por el Cambio.–como lo venía haciendo hasta ahora— y evitar la parálisis del Congreso que planea la oposición.