Qué declararon los padres de los rugbiers y el contundente mensaje de familia de Fernando Báez Sosa

Los familiares de los rugbiers imputados por homicidio y los padres de Báez Sosa declararon. Los padres rechazaron ante Tribunal Oral en los Criminal 1 (TOC 1) de Dolores el intento de victimización de los acusados. "Le digo a la sociedad que Fernando es la única víctima, le rompieron la cabeza", dijo Silvino Báez.

Por su parte, Graciela Báez Sosa, la madre de Fernando, manifestó que no pudo soportar las declaraciones con los rugbiers y tuvo una descompensación. Por ello, no estuvo presente en los testimonios de Ciro Pertossi y los familiares de los acusados. "Ninguno de los papás de los chicos se acercó a pedirme disculpas, igual preferimos tenerlos lejos", dijo la madre.

En tanto, Mauro Pertossi, padre de Ciro y Luciano, dijo que el caso es. “Después de 25 años de trabajo, me han pedido que me desligara. Había empezado de chico en una automotriz internacional, Toyota Argentina, ahí crecí, me han capacitado, uno lo que hace es trabajar, trabajar, trabajar, para un mejor pasar. Ahora no consigo trabajo, el sostén de la familia es mi esposa. Tengo un emprendimiento”, recalcó.Y añadió: “He recibido amenazas, están hechas las denuncias pero no importa: mientras sean por teléfono no pasa nada”.“Estamos devastados desde ese momento.La familias, las enfermedades, las llamadas. Está la gente que realmente nos conoce, pero bueno, está la otra que no nos conoce y que se guía por lo que ven y escuchan y bueno, así estamos”, siguió, por su parte, María Alejandra Guillén, madre de Enzo Comelli.Y enfatizó: