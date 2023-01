Juicio por Fernando Báez Sosa: Pertossi y Cinalli hablaron de "tragedia", negaron premeditación y se excusaron en el alcohol

A un año del asesinato de Fernando Báez Sosa y ante los abucheos de manifestantes que les decían “asesinos”, los rugbiers Lucas Pertossi y Blas Cinalli terminaron de declarar. Se trató la última jornada de audiencias. Los alegatos se esperan para el miercoles 25 y jueves 26.

Pertossi explicó:, dijo.“Yo quiero aclarar el tema de lo que paso aquel día, previo en la playa nos levantamos a eso de las 2 o 3 de la tarde, habíamos tenido una noche larga y dormimos hasta tarde. Fuimos a la playa lleve la heladeriata porque soy uno de los más de contextura grande, llevé alcohol, tomamos, bailamos”, indicó.Y agregó:“Vamos, llevamos más alcohol que teníamos en la casa. Hacíamos juegos de tomar, sacar, yo perdí y me tocó tomar alcohol. A eso de las tres o tres y media salimos porque teníamos miedo de que no nos dejaran entrar”, sostuvo Pertossi.(R)Tras las palabras de Pertossi, fue el turno de Cinalli que negó los cargos en su contra. También habló de la pelea y reconoció haber participado de la premeditación de un homicidio. Sostuvo Cinalli: “Quiero empezar diciendo que lamento mucho todo lo que pasó, fue una tragedia, Falleció un chico de mí misma edad. No hubo un plan ni nada de lo que se dice, ningún rol”.Explicó Cinalli: “Yo voy a contar que estaba bailando con un amigo y una chica en la barra, había tanta gente que en un momento me quedo entre dos filas. Veo una ronda que se hace en la pista, veo un amigo que estaba agachado y un chico que le estaba por pegar. Me acerco y agarro al chico, quedamos los dos trenzados, empezamos a forcejear, caemos los dos para atrás y cuando nos pudimos parar, lo agarra un patovica”.(R)También apeló a la victimización:, concluyó.