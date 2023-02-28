18.01.2026 / Emotivo

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, sus padres realizaron un conmovedor homenaje

Encabezaron una misa en la Parroquia Santísimo Redentor del barrio porteño de Recoleta. Además, Graciela Sosa recordó a su hijo con un mensaje público.




Este 18 de enero se cumplen seis años del asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años que fue golpeado a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell.

Sus padres, Graciela Sosa y Silvino Báez, encabezaron este domingo una emotiva misa en la Parroquia Santísimo Redentor del barrio porteño de Recoleta. Familiares y allegados concurrieron a las 19 y 30.

A través de una serie de publicaciones en redes sociales, Graciela recordó a su hijo y convocó a la sociedad a no olvidar lo ocurrido. “Que todos seamos la voz de Fernando pidiendo justicia”, expresó y agregó: “Descansa en paz, hijo mío. Prohibido olvidar a Fer.,

También se refirió a las apelaciones aún pendientes de resolución. “Pronto tiene que quedar firme la condena por Fernando”, sostuvo.

Los asesinos cumplen sus penas en la cárcel de Melchor Romero. Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado. En cambio, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron condenas de 15 años como partícipes necesarios del ataque. 

