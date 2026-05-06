Las élites argentinas "extraen valor pero destruyen el futuro": el duro diagnóstico de un informe global

Argentina ocupa la posición 104 de 151 países en una evaluación que compara la calidad de las élites basada en su capacidad para crear valor económico frente a su propensión a extraer rentas

El indicador muestra una caída muy fuerte: había estado en el puesto #70 en 2024 y #86 en 2025.

El documento sostiene que las élites argentinas logran preservar su poder mediante una coordinación tácita entre sectores políticos y económicos, pero esa coordinación se enfoca en defender privilegios existentes, no en expandir la economía productiva.

Argentina aparece como uno de los países con peor desempeño de América Latina en materia de “calidad de élites”

Argentina ha desarrollado un modelo tributario que carga los impuestos sobre el consumo y traslada el ajuste a los sectores medios y bajos, mientras que los patrimonios y la renta alta quedan relativamente protegidos