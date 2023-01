Mario Negri tildó de espectáculo al juicio político contra la Corte Suprema

El presidente del bloque de diputados de la UCR,, calificó este domingo al pedido de juicio político a la Corte Suprema como “un espectáculo” y afirmó que desde el Frente de Todos "saben" que es "un flan, una cosa muy endeble e insostenible".Creo que tiene un carácter distractivo y está vinculada en términos de la Justicia de dar mensajes disciplinarios. Saben que el resultado en el recinto no lo tienen", manifestó Negri en declaraciones a "Por las Buenas" para Radio Rivadavia.Para el cordobés con la comisión de Juicio Político además buscan "en segundo lugar, tapar noticias que pueden venir que son muy adversos como cuando se lean los fundamentos de la sentencia a la vicepresidenta (Cristina Kirchner), situaciones que tratan todos los días de disimular y que los argentinos no sepan de qué se trata, y además que los argentinos no sepan que hay inflación"."El propósito del Gobierno es que se pueda vivir sin ley, que cada uno pueda hacer lo que quiera", consideró Negri.En ese mismo sentido, el radical insistió: "Se lo está haciendo en un momento de una Argentina que vive una anomia. Nadie espera nada del Gobierno en Argentina".Sobre la convivencia en la Cámara de Diputados y el bloqueo de su coalición en el Congreso durante las sesiones extraordinarias señaló que “el panorama es complicado”, y lo atribuyó al hecho de que el oficialismo diseñó un temario "sin consultarle a la oposición para ver si le interesaba algún tema”."Obviamente ahora no nos pueden pedir que vayamos a la rastra detrás de ellos", advirtió, y lamentó que haya quedado fuera del temario de extraordinarias la Ley de Alquileres, aunque no se refirió específicamente a los 27 proyectos que sí se esperan tratar.