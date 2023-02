AFIP ya devolvió $7.200 millones por compra de dólares y pagos con tarjeta

La(AFIP) realizó devoluciones en concepto del impuesto a las Ganancias por $12.671,2 millones en 2022 y, entre el 3 de enero y el 10 de febrero de 2023, por un total de $7.200 millones.Así, se benefició a más de 130.000 contribuyentes que habían sido alcanzados por percepciones en operaciones de compra de moneda extranjera, pasajes y consumos con tarjeta de débito y de crédito en el exterior del país.Esto es en el marco de los dispuesto por la Resolución General 4.815, que estableció un régimen de percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para las operaciones de compra de moneda extranjera, pasajes al exterior y consumos con tarjeta fuera del país, desde enero.En consecuencia, el organismo que conducehabilitó la presentación de solicitudes de devolución de las percepciones realizadas en 2022. Esto es debido a que, una vez finalizado el año calendario en el que se produjo la percepción, los contribuyentes pueden solicitar la devolución., adquisición de servicios en el exterior a través de agencias de turismo, adquisición de pasajes al exterior, entre otras.No podrán solicitar la devolución aquellos que no sean contribuyentes del impuesto a las ganancias o del impuesto sobre los bienes personales. Es requisito esencial contar con CUIT, clave fiscal nivel 2 o superior y Domicilio Fiscal Electrónico y realizar el siguiente procedimiento:Luego presionar el botón "INGRESAR".-El sistema desplegará en pantalla la lista de servicios AFIP que tenés habilitados. Allí seleccioná “Mis Aplicaciones Web”. Si no encontrás este servicio deberás habilitarlo utilizando la opción “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal”.-Ingresá al servicio “Devolución de percepciones”. Si no lo tenés dentro de tus servicios habilitados, podés agregarlo desde la opción “Mis Servicios”. Solamente tenés que escribirlo en el buscador y presionar el botón AGREGAR.