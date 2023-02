Elecciones 2023: Vidal inauguró su búnker de campaña con Macri

Gracias Mauricio por acompañarnos hoy y por confiar siempre 💛



SÉ QUE SE PUEDE, porque creo en nuestro equipo, creo en mi país y creo en los argentinos. Vamos a recuperar el futuro. pic.twitter.com/UUx3PUmEB3 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) February 22, 2023

La diputada nacional María Eugenia Vidal (PRO) inauguró junto a Mauricio Macri sus nuevas oficinas en el barrio porteño de Retiro, donde establecerá su búnker de campaña de cara a las elecciones de este año.En sus redes sociales, Vidal agradeció la presencia de Macri en la presentación de sus oficinas de campaña. "Gracias Mauricio por acompañarnos hoy y por tu confianza de siempre. Este equipo trabaja todos los días por los que no bajan los brazos, por los que no se conforman, por los que no se resignan a vivir con miedo, y por los que creen que con esfuerzo y trabajo, podemos ser mejores", afirmó.Según contaron desde su equipo de campaña,Otro con aspiración presidencial es Horacio Rodríguez Larreta, quien hará el anuncio este miércoles a la noche a través de un video grabado en Santa Cruz, provincia identificada con el kirchnerismo. El mensaje será publicado en sus redes sociales y en él promoverá su visión de país e insistirá en que trabaja en un “plan” para gobernarPor medio del video, Larreta oficializará su ambición de disputar las primarias del PRO por la Presidencia, a la que también aspiran Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal.