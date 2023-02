Ituzaingó: declararon emergencia ambiental y sanitaria tras el derrame tóxico en la Autopista del Oeste

El Municipio de Ituzaingó decretó Emergencia ambiental y sanitaria, y adelantó que iniciará acciones legales contra los responsables del derrame tóxico en el kilómetro 26 de la Autopista del Oeste por el daño ambiental colectivo y afectación a la calidad de vida de los vecinos.Así lo manifestó el intendente de Ituzaingó,, quien sostuvo: ". Asimismo, llama mucho la atención la falta de señalización del camión y el desconocimiento del chofer sobre el proceder en casos como el que vivimos ayer".porque si bien en la carta de porte figuraba que era un herbicida, no tenemos certezas que así sea. Y ese camión, sin señalización, sin cuidados y con una carga peligrosa circuló por la autopista desde el Puerto de Buenos Aires, es decir,", señaló a través de un comunicado.Actualmente el vehículo se encuentra en Campo de Mayo, ya que por indicación del ministro de Defensa, Jorge Taiana, estuvieron presentes en el lugar el Comandante Mander y la Compañía de Ingenieros Química, Biológica y Nuclear y Apoyo a la Emergencia 601 del Ejército Argentino.El jefe de Gabinete comunal,, recibió a la Compañía militar que concurrió para brindar tareas de apoyo y proceder a la detección y descontaminación del químico remanente, ya que si bien en los papeles figuraba que trasladaba CLETODIM al 94%- un herbicida sistémico no residual con clasificación de toxicidad 3- aún se esperan las pericias correspondientes para corroborar su veracidad.Entre las personas damnificadas se encuentran integrantes del Cuartel de Bomberos Voluntarios, quienes han sufrido lesiones en sus piernas. El Municipio se encuentra realizando un seguimiento de los vecinos afectados", precisó el Intendente.Finalmente, Descalzo aseveró:Resulta imprescindible que esto no vuelva a ocurrir, por eso vamos a declarar la Emergencia ambiental y sanitaria".-Con información de Télam-