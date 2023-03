"A las trompadas", el Gobierno reconoce que ya renegocia el acuerdo con el FMI: los puntos conflictivos

El(FMI) oficializó este lunes la flexibilización en la meta de las reservas y desde el Gobierno admiten que las negociaciones “a las trompadas” mantenidas durante las últimas semanas significan una renegociación del acuerdo en curso. Entre los puntos más conflictivos se encontraron el plan de pago previsional o moratoria, la aplicación de la segmentación de tarifas y el proceso de recompra de deuda.Ayer a través de un comunicadoque pasarán a ser menos exigentes en lo que resta del año frente a los efectos de la sequía sobre las proyecciones de recaudación de dólares. Al mismo tiempo se oficializó el desembolso de 4.000 millones de DEGS, que representan 5.300 millones de dólares. Antes de fin de mes, el directorio del Fondo haría oficial la aprobación del Staff técnico del FMI.El viernes pasado, la vicepresidentapidió formalmente un acuerdo político con la oposición para, el cual ya sufrió tres modificaciones en los objetivos planteados originalmente. Desde Juntos por el Cambio, dirigente del PRO cercano a Patricia Bullrich, respondió afirmando a Futurock que el programa rubricado debía ser rediscutido.Desde Economía se lo confirmaron a Ámbito Financiero: “”.Cerca del entorno del ministro agregaron: “Se decía que la meta más dura iba a ser la acumulación de reservas y en lugar de discutir un waiver, eso se corrió, no hay muchos acuerdos que cambien las metas a principio de año”.", agarrándose del sobrecumplimiento de metas registrado en 2022. El ministro le ha reiterado el pedido a la directora del FMI,, de una mirada más contemplativa por los efectos de la guerra y la sequía en territorio argentino.Mientras tanto, desde el organismo llenan de elogios la actuación del titular del Palacio de Hacienda, destacando el trabajo del equipo económico durante el segundo semestre respecto del primer semestre en "términos de decisión política". En el comunicado oficial el Fondo elogió el canje deuda en pesos, habilitó a adoptar medidas cambiarias temporales y planteó la flexibilidad del programa por el impacto de la sequía.Así, se estableció un nuevo piso de acumulación de reservas para marzo, junio, septiembre y diciembre, reduciéndose en más de 3.000 millones de dólares a acumular en marzo y en casi 2.000 millones de dólares en 2023.La Cámara de Diputados convirtió en ley a principios de mesprevisional que permite que los argentinos que no llegan a cumplir los 30 años de aportes requeridos puedan regularizar su deuda previsional y acceder a la jubilación.Aunque la aplicación de la normativa estaba prevista en el Presupuesto 2023,Si bien desde el Gobierno señalan que no se trata de una moratoria convencional, ya que la ley habla de un esquema de repago a largo plazo, el comunicado oficial del organismo mostró su disgusto: "Sobre la moratoria jubilatoria señala la importancia de que sea justa, debe estar orientada a los más vulnerables y sin desborde de gasto".Sin embargo, el triunfo del equipo de Massa tuvo un contraataque.que había anunciado el propio ministro hace un mes. "Buscaremos alternativas e instrumentos", le señaló una alta fuente del Palacio de Hacienda al respecto a El Destape.Al mismo tiempo el FMI puso presión en otro tema:. Sobre lo que marcó como necesario "acelerar la segmentación para terminar con la regresividad en los subsidios".Es que, con la caída en la recaudación y el mayor gasto que implica la moratoria, la medida concreta para cumplir la meta que de momento adelantan desde Economía es “acelerar la suba de tarifas”., y para los usuarios comerciales a fines de 2023”. Desde Economía simplificaron: “Lo que pide el FMI es que pongamos la segmentación tarifaria definitivamente en marcha".El Fondo busca que el esquema funcione de manera plena inmediatamente, mientras que el Gobierno frena la plena implementación porque reconocen que miles de usuarios con nivel socioeconómico bajo aún no se anotaron al registro de mantención del subsidio. La segmentación plena sería retrasada hasta fines de abril.”, informaron desde el Palacio de Hacienda a Ámbito y agregaron: “Lo que pide el FMI es que el aumento previsto en el precio estacional de la energía se lo apliques a todos los del nivel 1, pero no lo hacemos hasta no tener la certeza de quiénes están ahí”.