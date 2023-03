Tiene fecha el duelo entre Schiaretti y JXC: Córdoba desdobla elecciones y vota gobernador el 25 de junio

el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, oficializó finalmente este lunes que la provincia desdoblará las elecciones respecto del nivel nacional, y que el próximo 25 de junio se elegirá gobernador y vice, legisladores y miembros del Tribunal de Cuentas

Tras la incertidumbre y las presiones cruzadas con la oposición de Juntos por el Cambio a nivel local,Schiaretti, que no puede renovar su mandato como gobernador y encabeza un nuevo armado con peronistas críticos al gobierno nacional, “reafirma el ejercicio del federalismo local”, informó la gobernación de su provincia. Además, se estableció que el sistema de votación será la boleta única.Según consta en la convocatoria, además de gobernador y vice, se elegirán 44 legisladores provinciales titulares y veintidós 22 suplentes.De esa forma se elegirá a un legislador provincial titular y su correspondiente suplente, en cada uno de los siguientes Departamentos: Calamuchita, Capital, Colón, Cruz del Eje, General Roca, General San Martín, Ischilín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Minas, Pocho, Presidente Roque Sáenz Peña, Punilla, Río Cuarto, Río Primero, Río Seco, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Sobremonte, Tercero Arriba, Totoral, Tulumba y Unión.Además, en la citada jornada se elegirán a tres miembros titulares y tres miembros suplentes para integrar el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Cada elector podrá votar por dos miembros titulares y dos miembros suplentes.El gobernador Schiaretti no puede ir por la reelección y, en ese contexto, decidió avanzar con un armado que ya repitió en el pasado configurado como "antigrieta" y en sociedad con peronistas disidentes, como el ex mandatario de Salta Juan Manuel Urtubey.Para la sucesión en su terruño, Córdoba, eligió como candidato a gobernador al intendente de la capital provincial, Martín Llaryora, quien posiblemente enfrentará los comicios más difíciles para la alianza schiarettista, Hacemos por Córdoba, de la última década.Parece llegar bien posicionado Juntos por el Cambio, pese a la descarnada interna que atravesó durante los últimos seis meses entre los radicales Luis Juez y Rodrigo De Loredo, ambos con deseos de gobernar la provincia con apoyos de distintos sectores de la UCR pero principal y llamativamente, con distintos promotores desde el PRO.Pese a que la última encuesta que se conoció arrojó un virtual empate técnico, las fuentes señalan que Juez se habría impuesto en la "rosca" interna a De Loredo, quien iría como aspirante a conducir la capital provincial por lo que se mediría con el schiarettista Daniel Passerini.La Cámara Nacional Electoral oficializó la semana pasada el calendario electoral a nivel nacional: las PASO serán el 13 de agosto y las elecciones generales el 22 de octubre. También se fijaron los días para los debates presidenciales, la publicación del padrón electoral, y los plazos para la presentación de las listas y alianzas electorales.En caso de que ninguno de los candidatos a presidente alcance el 45% de los votos, o el 40% con una diferencia de 10 puntos del segundo, se realizará el ballotage dentro de los 30 días siguientes a la realización de la elección general. Si se tuviera que realizar esa segunda vuelta, la fecha es el 19 de noviembre.En cuanto a los debates, se realizarán el 1 de octubre y el 8 de octubre, y en caso de que hubiera una segunda vuelta, se realizará un tercer debate el 12 de noviembre.Según el documento aprobado, el 24 de junio será una fecha clave: ese día vencerá el plazo para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias. Antes, el 14 de junio, vencerá el plazo para la presentación de las alianzas electorales.