El Gobierno no descarta quitarle la concesión a Edesur si "persiste la situación" tras la intervención

El Gobierno anunció la intervención de la distribuidora de energía eléctricapor un plazo de 180 días como consecuencia de “masivos y sistemáticos” incumplimientos del servicio de febrero y marzo últimos. El intendente de Avellanedafue designado al frente del proceso de fiscalización y control de la empresa.Con todo, la secretaria de Energíaaseguró que la estatización o el quite de concesión a la empresa no fueron medidas descartadas, pero no se pueden tomar en el corto plazodijo en declaraciones a Radio Continental. “Ese proceso de venta también puede demorar. No es una cuestión inmediata, la empresa tiene que poner su documentación en orden y pueden demorar meses y hasta un año”, aseguró Royón.La intervención del Gobierno por 180 días que tendrá la tarea de fiscalizar, controlar y monitorear la ejecución de las obras para la mejora del servicio., precisó la funcionaria.Y señaló las funciones que llevará adelante la intervención: “La empresa distribuidora ya cuenta con un grupo de veedores del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), pero Royón explicó que sus funciones de control se realizaban luego de detectados los problemas o fallas., agregó Royón.La funcionaria desmintió que los cortes tengan que ver con el congelamiento de tarifas.”, dijo. “En esta retirada, Enel tenían compromiso de que iba a ser con toda la responsabilidad”.También destacó la experiencia de Jorge Ferraresi para llevar adelante la intervención:destacó.