Axel Kicillof entregó más de 250 computadoras en Luján: "Creo profundamente en la educación pública"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,entregó 257 notebooks en el partido bonaerense Luján, junto al intendente local, Leonardo Boto, en el marco del programade la Provincia."Cuando nos tocó asumir, veníamos de una etapa donde hubo muchísimo ajuste.", señaló el gobernador, en referencia a la gestión de María Eugenia Vidal, durante la entrega de computadoras en la Escuela Nº7.En ese sentido continuó pegandole al macrismo: "Dejaron de invertir en el mantenimiento de las escuelas. Es una época en la que decían que te caías en la educación pública. Era un gobierno que pensaba que lo público estaba mal. Con esto de que la escuela pública era mala, el gasto público era mucho, con ese discurso, había pasado que había explotado el gas de una escuela en Moreno. Se murió gente, pero la situación de todas las escuelas públicas de la provincia era un desastre", recordó el mandatario.Pero no puede ser que por los problemas que hay vengan unos a decir que es un desastre todo y cierren escuelas", aseveró Kicillof."Con la educación uno logra que haya un poquito más de igualdad. Les van a decir que hay que privatizar todo y que el Estado es malo. Pero cuando vienen y gobiernan, te dejan sin escuela", insistió en tono electoral.El gobernador recordó que el programa Conectar Igualdad fue iniciado en el primer gobierno de Cristina Kirchner: "En el año 2010 se puso el programa Conectar Igualdad.Hay quienes tienen posibilidades de que les compren una compu, un celular y hay otros que no".Y añadió: "Podés hacer muchísimo esfuerzo pero si no tenés los medios, cómo te vaya no depende de ese sacrificio. Cualquier excusa era buena y dejaron a los pibes y pibas sin computadoras"., afirmó y graficó: "Es como que te hagan correr una carrera, te hagan correr desde dos kilómetros atrás y te digan perdiste. No es justo. Estas computadoras son parte de la justicia social".Ya sobre el final del acto, afirmó: "Uno escucha por la tele que todos los políticos son malos, que se cobran muchos impuestos. Todos los arreglos de esta escuela se hicieron con los impuestos de los bonaerenses. Muchas veces los que tienen mucha plata y no quieren pagar impuestos tratan de convencernos de que los impuestos son malos"."Dirán que todos los políticos son iguales. Unos dejaban caer las escuelas, otros las arreglan. Unos dicen que los viajes de egresados son un despilfarro. Otros les reconocemos los viajes", concluyó el gobernador.