iPhone 18 Pro: cuándo se lanza y qué se espera del nuevo modelo

Apple planea presentar el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max en septiembre de 2026, en línea con su estrategia histórica de lanzamientos anuales. Según reportes especializados, el anuncio se realizaría en la primera quincena del mes, con disponibilidad en tiendas pocas semanas después.Este patrón se repite desde hace años: la compañía liderada por Tim Cook suele mostrar sus nuevos dispositivos en eventos propios, con preventa casi inmediata y llegada al público antes de fin de mes.Aunque Apple no confirmó oficialmente las características, las filtraciones apuntan a tres áreas clave:- Más potencia y eficiencia. Se espera un nuevo chip de última generación, con mejoras en velocidad y consumo energético. Apple viene apostando a procesadores propios cada vez más optimizados.- Avances en inteligencia artificial. La nueva línea podría integrar funciones más avanzadas de IA, especialmente en fotografía, asistentes y automatización del sistema.- Cámaras más sofisticadas. El iPhone 18 Pro seguiría ampliando sus capacidades fotográficas, con sensores mejorados y procesamiento de imagen más avanzado.Cada nueva generación de iPhone impacta no solo en el mercado tecnológico, sino también en el comportamiento de consumo global. Apple marca tendencia en diseño, software y experiencia de usuario, por lo que cualquier cambio en sus modelos premium suele replicarse en otras marcas.Además, el iPhone 18 Pro llegaría en un contexto de fuerte competencia en el segmento de gama alta, donde fabricantes asiáticos vienen incorporando innovaciones agresivas en hardware.El cronograma de lanzamientos de Apple es uno de los más predecibles de la industria. En los últimos años, la empresa mantuvo una lógica clara: presentación en septiembre, preventa inmediata y lanzamiento global en semanas.Este esquema permite a la compañía sostener el interés del mercado y garantizar ventas concentradas en el último trimestre del año.Tras el evento de septiembre, Apple suele abrir reservas online, confirmar precios oficiales y lanzar el producto en mercados clave.Luego, el dispositivo se expande progresivamente a otros países. En América Latina, el desembarco suele darse semanas después del lanzamiento inicial.Se espera que Apple lo presente en septiembre de 2026, con venta pocas semanas después del anuncio.Las filtraciones hablan de mejoras en procesador, inteligencia artificial y cámaras, aunque Apple no confirmó detalles.Sí, Apple mantendría su estrategia de lanzar dos modelos premium: Pro y Pro Max.