Milei habría financiado operación de desinformación en Honduras: qué revelan los audios
Audios filtrados revelan que Javier Milei aportó 350 mil dólares para financiar una operación de desinformación coordinada con Trump y Juan Orlando Hernández desde Honduras. El equipo de comunicación, financiado también con recursos públicos hondureños, buscaba "golpear mediáticamente" a los gobiernos progresistas de México y Colombia.
En conversaciones grabadas en enero y febrero de 2026, Juan Orlando Hernández y Nasry Asfura revelan que coordinaron los detalles de una operación mediática financiada por el presidente argentino, Javier Milei. El propósito era montar "una célula informativa" desde Estados Unidos para evadir rastreo en Honduras y producir contenido contra Manuel Zelaya, Xiomara Castro, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum.
En una comunicación entre el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández y Nasry Asfura, Hernández relata: "estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Muy, muy, muy buena y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica". El aporte argentino se sumó a recursos públicos hondureños que superan el medio millón de dólares en total para la operación.
En una comunicación posterior con la vicepresidenta María Antonieta Mejía, Hernández explicó el alcance del plan. Afirmó que necesitaba "liquidez para montar una oficina con el apoyo de algunos republicanos" y reafirmó: "le contaba al Presidente Asfura que pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con 350 mil dólares también". El expresidente hondureño describió el objetivo como "atacar y extirpar el cáncer de la izquierda de ahí de Honduras y de toda Latinoamérica".
El apoyo público de Milei a Asfura y la coordinación con Trump
El financiamiento privado de Milei se alineó con un apoyo público explícito. El 28 de noviembre de 2025, días antes de las elecciones presidenciales hondureñas, Milei publicó en redes sociales:
La única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022.
Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que
Esa misma estrategia de respaldo fue replicada por Donald Trump, quien instó a los hondureños a apoyar a Asfura y acusó a sus rivales de representar el "avance comunista". Los audios revelan que esta coordinación discursiva entre Argentina y Estados Unidos tenía un componente financiero concreto: las operaciones de desinformación coordinadas desde Honduras.
La estructura de la operación de desinformación
Los audios revelan que Hernández instruyó a Nasry Asfura: "Necesito por favor que me manden a la cuenta de Rosales unos 150 mil dólares, porque aquí vamos a rentar un apartamento y ahí vamos a montar una oficina para poner una Unidad de periodismo digital." Según las conversaciones, la unidad de comunicación sería manejada por personas del equipo del Presidente de Estados Unidos, específicamente republicanos, para montar un sitio de noticias donde extraerían datos sobre Manuel Zelaya y Xiomara Castro.
Hernández detalló el objetivo: "Vamos a montar una célula Presidente. Desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen ahí en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas". Los objetivos regionales de la operación incluían, según los audios, la producción de contenido de desinformación contra gobiernos progresistas de la región.
Objetivos contra México y Colombia
Las conversaciones filtradas indican que se preparaban "expedientes contra México, se vienen expedientes contra Colombia y lo más importante contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya". Los audios demuestran que el objetivo era "golpear media blows" contra los líderes progresistas Gustavo Petro de Colombia y Claudia Sheinbaum de México.
La red de operadores incluía a Tomás Zambrano (presidente del Congreso Nacional de Honduras), Cosette López-Osorio (consejera electoral) y María Antonieta Mejía (vicepresidenta). En una comunicación con la vicepresidenta Mejía, Hernández reiteró: "Es necesario yo tener esa liquidez porque vamos a montar una oficina aquí. Con el apoyo de algunos republicanos para poder atacar y extirpar el cáncer de la izquierda de ahí de Honduras y de toda Latinoamérica."
La investigación fue publicada en exclusiva por Canal RED y Diario Red América Latina bajo el proyecto Hondurasgate. Hasta el momento, ni el gobierno argentino ni la presidencia de Honduras han emitido respuestas públicas sobre el contenido de los audios.
¿Cuál fue el monto exacto que aportó Javier Milei?
Según los audios, Milei comprometió 350 mil dólares en una llamada con Juan Orlando Hernández. Este aporte se sumó a recursos públicos hondureños para financiar la operación de desinformación.
¿Cuáles eran los objetivos de la operación de desinformación?
Los audios revelan que la operación buscaba "golpear mediáticamente" a los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia y Claudia Sheinbaum en México, así como atacar a la familia Zelaya en Honduras. La estructura incluía un sitio de noticias operado desde Estados Unidos para evitar rastreo en Honduras.
¿Qué conexión tiene esta operación con Trump?
Los audios indican que la operación fue coordinada directamente con equipos de la administración Trump. Juan Orlando Hernández, indultado por Trump en 2024, actuó como operador principal de la estrategia regional.