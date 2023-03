Kicillof cuestionó a Juntos por el Cambio: "¿Quieren ver quién se afanó un PBI? Se la llevaron toda"

El gobernador bonaerenseinauguró hoy el edificio escolar número 150 de su gestión en un acto que encabezó en el Municipio de Avellaneda donde criticó a Juntos por el Cambio (JxC) por no haber invertido en educación, pese a haber contraído deudas de millones de dólares "a 100 años" y respaldó a Jorge Ferraresi como interventor de Edesur.Junto al intendente de Avellaneda,, Kicillof inauguró el edificio del Jardín de Infantes 920 ubicado en la localidad de Gerli y planteó una fuerte defensa de la política educativa llevada adelante por la Provincia en contraste con la administración de María Eugenia Vidal. "", contó Kicillof antes de resaltar que este jardín es el número 150.En ese sentido, el gobernador señaló que el Gobierno anterior "fue el que más plata tuvo de la historia de la Provincia" y crítico: “Toda esa (plata) que trajeron (vía endeudamiento) no está en las escuelas, no está en los hospitales, no está en las rutas, no está en los parques industriales ni en los jubilados". "", lanzó.Kicillof vinculó "la época del neoliberalismo" con la crisis energética que sufrió gran parte del Conurbano durante las últimas semanas. "Tiene que ver con otro fracaso de las grandes mentiras de la Argentina, eso de las privatizaciones, de que todo lo público es malo y todo lo privado es bueno", expresó.Los incesante cortes de luz llevaron al Gobierno nacional a decidir intervenir Edesur y fue el intendente de avellade quien quedó a cargo de la intervención, algo que el gobernador celebró.Luego se mostró dispuesto a colaborar con Ferraresi. "Jorge viene a tomar un fierro caliente, como siempre.", aseguró Kicillof.