El papa Francisco advirtió sobre el internismo en la política argentina

Eladvirtió sobre "el internismo" de la política argentina y volvió a pedir la unidad de la dirigencia política de Argentina al señalar que las diferencias para sacar adelante el país no solo afectarían la convocatoria social, sino que además podría derivar en nuevos tipos de totalitarismo.", consideró Francisco durante una entrevista que brindó a C5N continuando con la respuesta a los principales actores de la vida política nacional, que hace dos semanas le enviaron un saludo por los 10 años de pontificado.El Papa ya había agradecido el saludo firmado por referentes del oficialismo y la oposición, aunque sin Mauricio Macri ni Patricia Bullrich, y les había pedido:En ese sentido, el sumo pontífice señaló que a los argentinos "nos encantan las internas, armar una interna sobre cualquier cosa", aunque consideró que "el internismo nuestro es dañoso al punto de que a veces es más fuerte que las pertenencias clave".Y lentamente se hacen diversos sectores adentro del partido que no tienen fuerza política de convocatoria. Entonces pasa lo de Alemania", advirtió en referencia al surgimiento del nazismo.El Papa se basó en los análisis hechos en un libro del intelectual italiano Siegmund Ginzberg, llamado "Síndrome 1933". Esa publicación, continuó Bergoglio, "narra un poquito el internismo tremendo que había en Alemania al final de la República de Weimar (tras la derrota en la Primera Guerra Mundial) y de cómo no encontraban quién llevara adelante las cosas"."Fue (Franz) Von Papen el responsable de presentar un político que hablaba lindo y que sedujo a la gente. Se llamaba Adolfo (Hitler) y todo el mundo dijo 'bueno probemos con este, que nadie lo conoce; no conocemos sus raíces y su condición'. Entonces votaron a Adolfito y así terminamos", lanzó Francisco tratando de advertir a los políticos argentinos.No es la primera vez que el pontifice hace un análisis sobre la base de este documento. En 2020 le había recomendado su lectura al presidente español Pedro Sánchez, durante una audiencia en la que ambos hablaron de política en momentos en que en España se afianzaba la fuerza ultranacionalista VOX.