Explotó JXC en Mendoza: De Marchi destrozó a Cornejo y lanzó duras denuncias sobre la gestión radical

De Marchi hizo saber que apelará la determinación en la justicia electoral y destrozó no sólo a Cornejo sino también a los resultados de la administración del radicalismo allí, que ya lleva tres mandatos consecutivos

Juntos por el Cambio, que en Mendoza se llama "Cambia Mendoza", voló por el aire en esa provincia, a tal punto que no sólo su integración es totalmente diferente a en el nivel nacional, sino queEs que luego de que, diputado nacional del PRO, líder de ese espacio en Mendoza y armador político de la candidatura presidencial del alcalde porteño en el interior, anunciara que competirá con Alfredo Cornejo, el aspirante a seguir la administración radical en esa provincia, el partido amarillo anunció la intervención de su sede allí, con consenso de Patricia Bullrich y el propio Larreta.Ante esta decisión,"Hay que aclarar que Cambia Mendoza no es Juntos por el Cambio. Cambia Mendoza es la Unión Cívica Radical y Libres del Sur. Los otros tres fundadores ya estamos afuera: Coalición Cívica, Pro y Partido Demócrata. Es importante aclarar esto a todo el país"; dijo el precandidato a gobernador mendocino entrevistado por La Nación.En ese punto, fue destructivo con la gestión de la UCR, que antes tuvo al propio Cornejo como gobernador y ahora tiene a Rodolfo Suárez., enumeró.De Marchi cuestionó que "para constituir un frente tiene que haber un mínimo de parámentros comunes o coincidencias que hagan que el frente sea posible" y señaló que "ese mínimo necesario no existe" en Mendoza para continuar JXC. No obstante, aclaró que como las elecciones provinciales están desdobladas de las nacionales, "no hay peligro de que se ponga en juego la unidad" de la coalición a nivel nacional."En segundo lugar, es importante decir que el kirchnerismo en la provincia está totalmente diluido y no existe amenaza de que pasen por el medio. Y aquí, otra cuestión: el kirchnerismo está muy débil porque el cornejismo tiene formato kirchnerista", disparó luego, esbozando así una crítica con tono de chicana sobre Cornejo, habida cuenta de su habitual tono "halcón".Consultado acerca de qué sucederá con el PRO, aclaró que no considera que lo que hicieron Larreta y Bullrich sea "una intervención, porque es una resolución por menos de 30 días; luego se restituyen las autoridades originales". Sin embargo, efantizó que, por un lado, lo van a "resistir judicialmente porque el único argumento formal es el disciplinamiento" pero que, por otro,"Estamos seguros de que el Pro va a terminar integrando el frente que estamos integrando. Hay que esperar al 12 de abril: los frentes lo integran muchos partidos y se sabrá la semana que viene", sintetizó.Consultado acerca de su relación política con Larreta, De Marchi precisó que "hay una buena relación en lo personal", pero que el jefe de Gobierno porteño "no está de acuerdo" con su decisión, hecho que de todas maneras, aclaró, no implica que le haya "soltado la mano"nos.En cuanto a su armado provincial, De Marchi aseguró que está construyendo "un frente exclusivo de la provincia" y que "va a ser más importante que Cambia Mendoza".No negó reuniones con el sector liberal de Javier Milei a nivel provincial ni con algunos sectores del PJ. "Con todos los que tenemos afinidad", dijo., profundizó.Finalmente, remarcó que no tiene diálogo con Alfredo Cornejo y que el actual senador nacional "es fuerte porque no hay más nadie", interpelado acerca de las chances del dirigente radical de triunfar en los comicios."Pero, ahora, al haber alguien vamos a ver cómo se acomoda todo y se reorganizan las fuerzas. Nosotros apuntamos a reformas de fondo, no a la especulación política chiquita. Hoy, hay debilidad institucional en Mendoza, y además Mendoza no vuela, por eso necesita un cambio. Es real que el clima está muy enrarecido y la gente busca cambiar, y como están desdobladas las elecciones, tenemos grandes chances de ganar", concluyó.