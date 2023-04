Kicillof habló en la movilización contra la proscripción a Cristina Kirchner: "Si quiere ser candidata el pueblo la va a acompañar"

En el marco de la movilización contra la "proscripción y la persecución judicial" a Cristina Kirchner, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó la importancia de "defender la democracia" y sostuvo que si la Vicepresidenta quiere ser candidata "el pueblo la va a acompañar"."Hoy veía en varios medios que decían que esta era una marcha para redoblar los ataques a la justicia. Compañeros y compañeras: que quede muy claro que es exactamente al revés", expresó el mandatario provincial."Hasta el 2015, nos taparon de denuncias, inventaron causas, iniciaron la persecusión. Esa guerra judicial tiene varios mecanismos y varios objetivos, uno de ellos es ensuciar, enchastrar a la dirigencia del campo popular", sostuvo.Y agregó: "Pero tiene otro objetivo, no somos tontos ni distraidos, que es limpiar y encubrir a los dirigentes empresarios de la derecha, esos que cuando cometen delitos, nunca pero nunca terminan en las tapas de los diarios ni menos todavia cumpliendo condenas"."Esa guerra judicial además de perseguir a unos y limpiarle la cara a otros, l. Muchas veces les han bloqueados medidas", señaló Kicillof."Pareciera que creen que cuando no tienen los votos, tienen los dallos y las sentencias. Eso se tiene que terminar en Argentina. No podemos vivir con una democracia de rodillas", enfatizó.En esa misma línea, el Gobernador criticó el pésimo accionar de la Justicia en la investigación del atentado contra CFK: "Intentaron matar a Cristina, lo intentaron disfrazar de un hecho espontáneo y ahi vimos que ese mismo poder judicial, -el que limpia y encubre a los poderesos, el que hoy quiere proscribir a Cristina-,y a los que financiaron ese atentado"."No somos tontos. Tenemos paciencia, somos pacíficos, pero no somos tontos. Eso se tiene que acabar ahora. Tienen que aparecer los responsables", sumó."Este poder judicial, dirigido por un partido judicial, es la justicia que no funciona y que no da respuestas a nuestro pueblo. Nunca esos jueces, que se dicen independientes, se enfrentaron a los poderes concentrados, porque no son independientes son instrumentos de los poderosos", aseguró.Por otra parte, aseguró que "la compañera Cristina Fernández de Kirchner es la que representa a las mayorías populares. Es la que conduce al campo popular". En ese sentido, sostuvo que "no es casualidad, la necesidad y urgencia que tenian de impedir que Cristina pudiera ser electa nuevamente"., subrayó Kicillof, y destacó: "Lo dijo ella (CFK), lo decimos nostros, y le ponemos el cuerpo en esta plaza. 'No tenemos miedo'. Vamos a bancar a Cristina. Vamos a bancar al pueblo".