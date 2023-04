"No se lo permito": Gerardo Morales cortó el teléfono durante una entrevista radial

El gobernador de Jujuy y precandidato a presidente por el radicalismo,, cortó el teléfono durante una entrevista radial el sábado, cuando se le recordó su rol en el gobierno de la Alianza y fue consultado por sus críticas a los planes sociales.Morales, presidente de la Unión Cívica Radical y miembro de Juntos por el Cambio, criticó el rol de las organizaciones sociales y los planes sociales que, según él, atentaron contra la "cultura del trabajo" al mantener un dialogó con el programa Toma y Daca de AM750.El conductor del programa, el periodista Mariano Martín, opinó que "de parte de la oposición, respecto a los pobres, siempre hay una mirada inquisidora y de que son ellos los que tienen que tener ganas de trabajar y no el estado que tiene que estar presente".A lo que el radical respondió que rechazaba "terminantemente" lo dicho por el conductor, aunque remarcó que "tiene que haber un estado presente", pero luego lanzó que "esto ha durado 20 años"."(El líder de la UTEP, Juan) Grabois y (el dirigente del Movimiento Evita Emilio) Pérsico se tienen que mirar a la cara y decir que fracasaron. Eso es derecho y garantías para las personas, darle el manejo de las altas y bajas a estos delincuentes, no todos, que movilizan a la gente por mayores cuotas presupuestarias y que los amenazan con sacarle los planes si no van a movilizar y cortar rutas, hay que terminar con ese modelo que va para atrás", afirmó.Y, recordando los dichos del Ministro de Seguridad de la Nación que señaló que en un eventual triunfo de la oposición en las elecciones de este año “las calles van a estar regadas de sangre y muertos” , agregó: "Martín opinó que "buena parte de la oposición" y Morales, "como ex integrante del gabinete de la Alianza, tienen un antecedente inmediato los 39 asesinatos que se produjeron por parte de las fuerzas de seguridad en 2001". El Gobernador respondió: "".Luego, el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio reiteró que no se lo permitía y le cuestionó que la oposición este “generando esta situación" cuando "esta gente" -en referencia al oficialismo- "está generando más de 40 por ciento de pobres"."¿En la gestión de quién fue lo de Kosteki y Santillán? En la de Duhalde. No jodamos. Reventó la crisis del 2001 porque el peronismo se convirtió en el peor neoliberalismo que destruyó el aparato productivo", sostuvo Morales y cortó la comunicación.