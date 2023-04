Carrió acusó a Macri de querer estar con Milei y lo amenazó con un libro sobre su gobierno

La líder de la Coalición Cívica y socia fundadora de la coalición opositora, Elisa Carrió, afirmó que el expresidente Mauricio Macri quiere aliarse con el diputado libertario Javier Milei y lo amenazó con un libro sobre su gobierno., expresó la dirigente en diálogo con LN+.“Conozco mucho a Mauricio y lo acompañé durante su gobierno. Lo apoyé pese a no estar de acuerdo con muchas cosas de su gestión”, agregó y adelantó que el año que viene escribirá un libro “como”.Este último tiempo Carrió tensó la relación con Macri al contradecirlo públicamente en varios aspectos y al respaldar la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de convocar a elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires.Durante la entrevista, también vinculó a Milei con una agresividad de la cual aseguró no querer participar. “Veo la violencia y las cosas que se dijeron de Florencia Kirchner, que violan su intimidad, o las cosas que dice Milei y pienso que. Son como la contracara de Cristina. No me gusta estar en televisión entre tanta violencia”, expresó.En este marco, advirtió que “la sociedad está deprimida” y se preguntó si se ayuda “diciendo la cosas que hoy se dicen en televisión”. Volviendo a mencionar al diputado libertario, planteó que a nivel mundialy comparó: “El discurso de Trump (Donald) no es distinto del de Milei”.