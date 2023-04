Espinoza: Los votos de La Matanza van a volver a poner un presidente y un gobernador peronista

"los votos de La Matanza van a volver a poner un presidente o presidenta peronista y a un gobernador o gobernadora peronista”

El intendente de La Matanza,, encabezó un Plenario en el Polideportivo Presidente Juan Domingo Perón, de González Catán, y pronunció un contundente discurso ante más de 10 mil militantes peronistas del distrito en el que llamó a militar paray que el distrito vuelva a ser clave paraEl jefe comunal se expresó así ante representantes del movimiento obrero, la juventud estudiantil y sindical, entre otros. Como parte del encuentro, se realizaron diversas reflexiones de cara a las elecciones 2023.“Nos convocan la fuerza del amor, la alegría, el apoyo de las trabajadoras y los trabajadores, los sueños de las nuevas generaciones, la lucha contra las desigualdades sociales y los derechos de las mayorías populares, la independencia económica, la soberanía política y la justicia social”, expresó Espinoza ante la multitud de militantes del distrito que conduce.En esa línea, cuestionó las maniobras políticas de la oposición y los ataques mediáticos, con ejemplos que está atravesando por estos días La Matanza, y sostuvo: “Nos quieren dividir. Nos quieren estigmatizar y bajar las ilusiones. Es lo que pretenden hacer desde hace varios meses, porque la derecha viene generando su campaña a través de los grandes medios de comunicación"."No podemos permitir que eso genere desánimo. Quieren militantes peronistas que estén devaluados y tristes en sus casas. Todos los días nos dan cadenas nacionales de mentiras y ya sabemos lo que significan las fake news. No nos vamos a quedar sentados”, afirmó.En ese sentido, Espinoza revalorizó el rol del distrito que encabeza en la historia peronista. “La Matanza es tierra santa para la República Argentina y para el peronismo, porque es la ciudad del renacimiento, del volver a las fuentes. Es la ciudad del volver a los principios; y no es por la ciudad, es por cada militante que lleva en el corazón bien grabado con sello en su frente lo que vivió, lo que le enseñaron sus abuelos, sus madres y sus padres de lo que es la esencia del Peronismo”, dijo.El intendente matancero reforzó que es necesario ", aseguró, y agregó: “Hay que decirle a nuestras vecinas y vecinos, ¿ustedes se dan cuenta lo que cambió La Matanza? ¿Se acuerdan cuando la Ruta 3 tenía una sola mano; cuando teníamos un solo hospital, el Paroissien? Porque el Evita lo abrió Alberto Balestrini. ¿Se acuerdan cuando no teníamos agua potable? Teníamos el 50 por ciento de agua potable y hoy tenemos el 95 por ciento. ¿Se acuerdan cuando nos faltaban colegios, jardínes y escuelas técnicas? ¿Se acuerdan cuando las persianas de las fábricas estaban cerradas? Hoy La Matanza es la Capital industrial de la Argentina, es el lugar de nuestro país donde más fábricas hay: 7200 fábricas, empresas y PyMEs tenemos. Esto es lo que hay que hablar con la gente todos los días”.Es en ese punto que enfatizó que “la victoria se escribe con alegría" y que"Vamos a seguir trabajando unidos e incansablemente por lo que falta para hacer realidad el sueño de una Patria grande y un pueblo feliz. Una vez más refrendamos que La Matanza es, fue y será la Capital Nacional del Peronismo”, finalizó.