Kicillof: "Voten al que quieran pero tengan en claro que no todos los políticos somos lo mismo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta tarde el acto de entrega de computadoras personales a estudiantes del municipio de Salto como parte del programa, donde destacó que el Gobierno busca "reconocerles un derecho, que es la igualdad de oportunidades" y aseguró que no todos los políticos son "lo mismo"."Este es un programa que nació en el 2010 con Cristina (Fernández de Kirchner) como presidenta, donde se distribuyeron más de 5 millones de computadoras en todo el país", señaló el gobernador y recordó que "luego el gobierno que vino no entregó más nada ni en el país ni en la Provincia y para colmo tuvimos la pandemia. Todo fue una desgracia".En este marco, sostuvo que "se vienen meses de campaña y desde los medios masivos de Capital nos van a acusar de cualquier cosa pero"."Nosotros apostamos a la educación, a la salud, a la igualdad de oportunidades, porque nadie del sector privado va a construir una universidad o una clínica porque no son rentables y ahí tiene que estar el Estado", señaló.En otro tramo del acto, Kicillof pidió que "reflexionen por ustedes mismos, nosotros queremos igualdad de oportunidades, acercarles una universidad para que tengan la posibilidad de estudiar más cerca" y "una computadora les permite estudiar, trabajar y también divertirse, crear. Esas cosas también son derechos"."El gobierno anterior decía que había muchas universidades, que no entregaban computadoras porque en las escuelas no había conectividad", manifestó el gobernador y dijo: "Me pregunto por qué no lo solucionaron. Nosotros ya le brindamos internet a 5.500 escuelas pero además las pueden utilizar en sus casas, en sus trabajos, porque les pertenece"."Decir lo contrario es de ignorantes. Ser del interior no tiene que ser una desventaja,", destacó el gobernador bonaerense.Kicillof estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente local, Ricardo D'Alessandro y otros funcionarios del gobierno bonaerense.