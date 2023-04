Moratoria previsional: se iniciaron 50 mil trámites de jubilación con el nuevo plan de pago

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció este miércoles que ya se iniciaron 50 mil trámites de jubilación a través del Plan de Pago de Deuda Previsional que fue sancionado por ley y que comenzó a funcionar el pasado 10 de abril.El plan de pago posibilita que regularicen la deuda previsional y puedan acceder a la jubilación aquellas personas en edad jubilatoria que no lleguen a cumplir el requisito de los 30 años registrados.“Ya son 50 mil las personas en la Argentina que iniciaron su jubilación a través del Plan de Pago de Deuda Previsional, que recupera el derecho a tener un ingreso mensual, pero también acceder al sistema de salud a través de una Obra Social de PAMI, solicitar un crédito, entre otros beneficios previsionales”, expresó la directora ejecutiva de Anses,“Este es un derecho que tienen todos los trabajadores porque, a pesar de haber trabajado toda su vida, los empleadores no les hicieron los aportes. Con esta ley, el Estado viene a reparar esa desigualdad”, agregó.El plan alcanza mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más que no poseen los 30 años de aportes requeridos. Podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive, aunque no será compatible con otras moratorias previsionales que no se hayan saldado antes del 31 de diciembre de 2021.Para solicitar turno, la persona debe ingresar en www.anses.gob.ar e ingresar en la solapa de "Trámites y Servicios". Entre losestán que el ingreso bruto mensual promedio en los últimos 12 meses no supere los $ 404.062- límite vigente para acceder a las asignaciones familiares- y un consumo promedio mensual de hasta el 80% de ese límite ($ 323.250), en el mismo plazo.Asimismo, las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales no podrán superar los $ 11,6 millones y tampoco se podrá tener un automotor por un valor de más de $ 4,85 millones, exceptuando las maquinarias agrícolas. Tampoco podrán acceder a la compra de "dólar ahorro" o dólares bursátiles.Lafue sancionada el 28 de febrero y reglamentada el 30 de marzo mediante el decreto 173, que establece un plan de pago para las personas que tienen la edad para acceder la jubilación, pero no poseen 30 años de aportes. El valor de la Unidad de Pago, es decir, de cada mes de aporte que se quiera saldar, será equivalente al 29% de la base mínima imponible de la remuneración, que podrán cancelarse en un máximo de 120 cuotas mensuales. La base mínima actual es de $ 19.758,21, por lo que las cuotas mínimas rondarán los $ 5.729,88 mensuales.Se estima que unas 800.000 personas que tienen la edad pero no los 30 años de aportes podrán acceder a una jubilación.