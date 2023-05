Alberto Fernández comparó las 167 obras universitarias de su gobierno contra la única de la gestión macrista

El presidente Alberto Fernández comparó las 167 obras universitarias realizadas durante su gobierno contra la única de la gestión macrista y pidió "elegir bien" en "tiempos" donde hay que "elegir el futuro", en referencia a las próximas elecciones generales., remarcó el mandatario, al inaugurar la nueva Escuela Judicial Manuel Dorrego y el nuevo edificio de aulas María Remedios del Valle en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).Durante el acto, Fernández destacó la importancia de la educación pública y de las universidades ubicadas en el Gran Buenos Aires para darle "posibilidades" a los vecinos de esos distritos para acceder a la educación superior y sostuvo que las obras de infraestructura en ese campo no son "ningún tipo de gasto, como algunos dicen", sino que son una "inversión".El jefe de Estado visitó la UNLa, acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y por la titular de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y fue recibido por la rectora Ana Jaramillo.En su recorrida, Fernández conoció el nuevo edificio de aulas y destacó que en un viejo galón aledaño se construirá un nuevo espacio que llevará el nombre de Juan José Valle, militar que encabezó una rebelión contra la autodenominada Revolución Libertadora y que el Presidente calificó como "uno de los mártires de la Argentina". Para esa obra se aportarán 800 millones de pesos."Bien destinados están. En poco tiempo empezarán las obras y podremos disfrutar de un edificio como éste.", enfatizó."Nosotros creemos mucho en la educación pública. Un país que no apuesta a la ciencia y a la tecnología es un país sin futuro en los tiempos que vivimos. Cuanto más espacios como éste abramos será mejor la sociedad que tengamos. No hay ningún tipo de gasto, como algunos dicen,", remarcó.En ese sentido, señaló que "las sociedades más ricas y más igualitarias son las que han desarrollado el conocimiento, no las que tienen oro, plata, petróleo".Antes del acto, el Presidente recorrió el campus universitario que calificó de "impresionante" y que se levanta en terrenos que, en el siglo pasado, fueron parte de los talleres ferroviarios de la localidad de Remedios de Escalada.