Con la presencia de organizaciones sociales, Kicillof reivindicó a Cristina Kirchner como la principal figura del proyecto político del FDT

Con el acompañamiento de organizaciones sociales, el gobernador Axel Kicillof encabezó un plenario donde volvió a posicionar a Cristina Kirchner como la principal figura del proyecto político del Frente de Todos y aseguró que "es demasiado importante" lo que se juega en estos comicios."Lo que se juega este año es demasiado importante, y hay un solo camino de obtenerlo, la militancia, la red social mas poderosa.. Cuenten con este gobernador para seguir luchando por los intereses de nuestra mayoría", afirmó desde Ensenada.En ese sentido, añadió: "Tienen que entender que el pueblo argentino tiene claro cuál es su futuro y su destino. Cristina es una dirigente que expresa lo que siente".También insistió en que "es un año de punto de inflexión". "Nos dicen que el derecho al trabajo, a las vacaciones no se puede solventar. Son ellos, la derecha que habla de ajuste y de dinamitar.", contrastó el mandatario bonaerense.En otro tramo de su intervención, repasó uno de los principales logros de su gestión como gobernador: "En la Provincia, hemos inaugurado 155 escuelas, sobre todo en los barrios populares. Nos dicen que todo lo soluciona la mano invisible del mercado, nos hablan en contra del Estado, si el mercado pudiera solucionar la pobreza y abrir escuelas, nadie se lo impide. Pero no es así, el mercado tiene un solo parámetro, el de la ganancia y la rentabilidad. Cuando el mercado no encuentra una ganancia, y hay necesidades, nosotros decimos que nace un derecho", expresó."Fueron las políticas de los 90' las que desencadenaron la peor crisis en 2001, la dolarización, las políticas del FMI, por eso duele que ahora quieran venderle al pueblo espejitos de colores. No es así. Nuestro pueblo tiene memoria, conciencia y sacó conclusiones", sostuvo el Kicillof.En esa dirección agregó: "En los '90, nuestro pueblo empezó a quedar desocupado, empezó en un 10%, 15 y 20%. Y fue ahí donde desde ese dolor, en lugar de generar desesperanza, generó lo que son los movimientos sociales de la Argentina: lucha, organización, producción y trabajo" remarcó."Ha sido una proeza de nuestra clase trabajadora sacar de todo eso lo que hoy son las cooperativas, comedores, el trabajo de cuidado" insistió, en un claro gesto de unidad con los organizadores del evento.Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita, afirmó: "Este plenario es la reafirmación de que".Por su parte, el dirigente social Daniel Menéndez manifestó: "No hay que vender gato por liebre y hablar de frente a nuestro movimiento. Es importante ganar en todo el país y ganar en la Provincia de Buenos Aires para dar una batalla cultural como la que nos convocó Cristina hace unos días. Discutir que volver atrás sería un daño irreparable".A modo de cierre, resumió: ". Para aguantar lo que nos digan y lo que falta".